Ľuboš Blaha prichytený pri manipulácii verejnej mienky

Blaha v najnovšom príspevku na soc. sieťach ukazuje, ako by ľudia mali pristupovať k prieskumom a vyberá si na to zvlášť zaujímavú metódu - populizmus založený na neznalosti matematiky. Kažimír 2.

O čo teda ide. Blaha zverejnil status, kde v skratke hovorí: "Keďže sa agentúra AKO zmýlila pri Čaputovej o 13% pokojne sa o 13% môže zmýliť aj teraz a z toho vplýva , že všetky strany okrem Smeru môžu mať pokojne aj nula percent. Lebo veď ... mínus 13. Neverte tým zmanipulovaným prieskumom s obrovskými odchýlkami ! "

Veď logika slniečkári !!!

Kto neverí, prikladám screenshot, že Blaha naozaj, úplne vážne takto dehonestuje matematické pravidlá s cieľom populisticky opäť raz niekoho pošpiniť.



Prosím, prečítajte si jeho status.

Viem, že na pochopenie tohto matematického nezmyslu stačí mať úplne obyčajné, priemerné znalosti matematiky, ale predsa len, poďme sa pozrieť detailnejšie, čo to vlastne Blaha splieta.

Najprv hovorí, že pri Čaputovej sa agentúra sekla o 13% .

Hneď v prvej vete som našiel dve nepravdy.

V prvom rade to nie je 13 percent, ale 13 percentuálnych bodov. Blahovi je to možno jedno, ale pravde to jedno nie je.

Druhá vec je, že v skutočnosti bol ten rozdiel 12,33 p.b. (52,9% prieskum vs 40,57% voľby), čo by teda Blaha mal zaokrúhliť nadol, ak chcel písať v celých číslach. Ale to by nemohol manipulovať ešte aj v tak banálnych veciach.

Čo tam máme ďalej ?

Agentúra má rozptyl 13%

No, nie nemá. Blaha sa musí naučiť, či chce meriať rozptyl ako rozdiel (teda v p.b. ) alebo ako podiel (teda v percentách).

Rozptyl môže byť 12,33 percentuálnych bodov

(rozdiel medzi 52,9% a 40,57%) ,

Rozptyl môže byť 23,3 percent.

(ak ponížime číslo 52,9% o 23,3% jeho vlastnej hodnoty, dostaneme 40,57%).



(Tiež sa budeme tváriť, že nevieme, že rozptyl je odchýlka od stredu smerom nahor aj nadol, ale Blaha spomína len odchýlku smerom nadol, tak to budeme volať spodný rozptyl).



Ak chceme ale tento rozptyl v budúcnosti používať pri iných číslach, NESMIEME používať rozptyl v percentuálnch bodoch.

Lebo je obrovský rozdiel, keď ponížime číslo 52,9 o 12,3

alebo číslo 100 o 12,3

alebo číslo 12,3 o 12,3 .

Prečo ? Pretože pri každom čísle poníženom o 12,3 to vlastné číslo prichádza o inú časť svojej hodnoty a na to sú PERCENTÁ !

Číslo 52,9 ponížené o 12,3 prišlo o 23,3% svojej hodnoty.

Číslo 100 ponížené o 12,3 prišlo o 12,3% svojej hodnoty.

Číslo 12,3 ponížené o 12,3 prišlo o 100% svojej hodnoty.

Platí to aj naopak, ak číslo 100 , 40 a 20 stratia 20% zo svojej hodnoty, tak každé stratí v číselnom vyjadrení inú hodnotu.



20% zo 100 je 20 .

20% zo 40 je zrazu už len 8 a nie 20 !!! BLAHA POZERAJ NA TO KÚZLO !!!

No a 20% z 20 sú 4. MAGIC !

Základná matematická logika.



Ako však Blaha pasie svoje ovečky ?



Doslova mu z toho rozptylu vyplýva , že spodná hranica u mnohých strán je až na nule. Veď predsa MÍNUS 13% SLNIEČKA !!! MY NIESME OUCE !!! PRIESKUMY KLAMÚ !!!

Pozrime sa ale, ako by ten skutočný neblahovský dolný rozptyl 23,3% vyzeral u iných strán.

Blaha svoj status točí okolo toho, že musíme nenávidieť agentúry, pretože ak sa netrafia takmer presne do výsledku volieb, tak sú automaticky zmanipulované a zaplatené a argumentuje to Čaputovej rozdielom 13% a rozpráva pri tom že je to "strašne veľa" tých 13% = a preto rýchlo všetci nenáviďme, nedôverujme, konšpirujme, urážajme agentúry.

No matematika však nepustí, tak úplne logicky, (bez toho aby ma platil Soroš) môžem povedať, že čím má niekto viac percent, tak aj jeho odchýlka bude v percentuálnych bodoch vyššia. Mňa musia zaujímať odchýlky v % , nie v p.b. , opakujem to už snáď aj tretí krát.



Taktiež agentúry pracujú vždy na vzorke 1000 respondentov, čo je stále vzorka, kde tá odchýlka bude väčšia. Robí sa to preto, lebo ak chce niekto AKTUÁLNY prieskum tak sa musí merať v čo najkratšom čase. Už dnes obvolanie 1000 ľudí , ktorí dvihnú telefón a odpovedajú na otázky atď zaberá toľko času, že z pohľadu agentúry je to nákladovo aj z hľadiska efektivity najlepšia voľba. Taktiež nevolajú presne 1000 ľudom, ale niekedy aj 2000 ľudom, pretože ak je už nejaká demografická vzorka naplnená napr. muži vo veku od 18 do 28 rokov žijúci v Bratislavskom kraji, názory ďalších tých ľudí už do prieskumu nepočítajú, ale pred telefonátom neviete, kto vám dvihne. Kľudne sa však môže nájsť osoba , napr Ľuboš Blaha, ktorý zaplatí agentúre 10 násobne viac peňazí a tí budu obvolávať vzorku 10-20 tisíc ľudí 10-krát dlhšie, teda tak jeden až dva mesiace. Nech sa páči. Ale prieskum bude v skutošnosti ešte horší, lebo nezaznačí dvojmesačné trendy. PRETO SA NEVYUŽÍVA !

Pre Agentúru z hľadiska dôveryhodnosti a presnosti je horšie, keď Matovič padne z 15,5% na 11% ako keď Čaputová padla z 53% na 40%. Zapíšte si to za uši, "Blahovci".



Preto som vytvoril aj tabuľku, ktorá všetko objektívne vysvetľuje.



V modrej časti máme prieskum agentúry AKO z februára.

V zelenej časti máme Blahov tzv. "superrozptyl" a môj rozptyl, ktorý ukazuje spodnú hranicu, kam sa napr môžu strany dostať, ak bude prieskum rovnako "chybný" ako v prípade Čaputovej, čiže žiadne 13% dole každému, ale od okolo 3 p.b. po 1 p.b. , čo je zrazu akosi úplne normálny rozptyl a NIKTO by sa nad tým špeciálne nepozastavoval, ak by náhodou mala nejaká strana vo voľbách to percento zo zelenej časti. (samozrejme, nemôžu mať všetky strany menej percent, niekto by logicky musel mať viac. Ale jedna, max dve sa v pohode k tej hranici môžu priblížiť. Ak by mala vo voľbách Oľano 11,9% ako ukazujem, tak to nikoho nijak neprekvapí aj keď "padne" rovnakou silou ako Čaputová v prieskumoch, pretože takto funguje štatistická odchýlka)



V červenej časti máme najprv oficiálny spodný rozptyl agentúry AKO, a potom môj prepočet o koľko percent by to bol pokles. Odtiaľ môžeme vidieť, že napríklad pri SNS dáva AKO spodný rozptyl 3,1%, čo je však až 38% pokles z hodnoty 5,0% čo mali v prieskume, čiže ešte väčší pokles hodnoty ako pri 23,3% Čaputovej.



Záver

Z tohto všetkého vyplýva, že keď sa agentúra pri 1. kole prezidentských volieb "pomýlila" o 23,3% z výsledku, resp. o 12,33 p.b. , tak je to úplne štandardná odchýlka s ktorou agentúra pracuje neustále a aj teraz. Nepríde mi na tom absolútne nič nezvyčajné ani manipulatívne. Jednoducho obyčajný prieskum so svojím rozptylom, ktorý sa normálne drží v akýchsi štatistických hraniciach. Vtedy, aj teraz, aj vždy = lebo matematika.



Tieto čísla ukazujú, že Blaha stavia celé svoje klamstvo na odchýlke, ktorá je úplne v norme a používa sa vždy. Aj teraz. A je aj vyššia. Podlo využíva matematickú negramotnosť svojich fanúšikov na vytvorenie nenávisti. A potom že sme polarizovaná spoločnosť.

Populista Blaha sa tam snaží hľadať niečo, čo tam nie je a opäť raz klame a na základe klamstiev nenávistne konšpiruje a odsudzuje niekoho iného. Ja už vážne by som chcel prestať písať blogy o Blahovi, ale, nedá sa.



Ak by si Blaha sem tam zaklamal a zmanipuloval nejaké veci, no ok, ja sa nad tými jeho statusmi môžem aspoň zamyslieť a hľadať z nich cestu von. Ale to veľa ľudí nerobí, to čo píše Blaha je proste pravda a bodka.