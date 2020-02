Aké veľké číslo je 52! (faktoriál) ?

52 je kariet v klasickom kartovom balíčku. Viete, ako dlho by vám trvalo vytvoriť všetky možné rady z 52 kariet ? Prisahám vám, že neviete !

OK, máme tu teda 52 kariet, teda A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K , teda 13 kariet v 4 kombináciách

Spolu 52.

Úloha pre vás je vytvoriť všetky možné kombinácie jedného radu. Teda jeden rad zložený z 52 kariet, ale vždy budete meniť umiestnenie kariet tak, aby ste dostali iné poradie. V matematike celkový počet môžete zapísať ako 52! (faktoriál) . Teda na začiatku vytvárania radu máte k dispozícii 52 kariet, ak položíte prvú kartu, potom už máte k dispozícii len 51 kariet, ak položíte druhú kartu, máte možnosť položiť ďalšiu už len z výberu 50 kariet a tak ďalej až do nuly.



Faktoriál je teda 52x51x50x49x.............x1 = 52!



Toľkoto celkových radov je možné vytvoriť z obyčajných 52 kariet.

Aké je však to číslo veľké ? Poďme si ho predstaviť.

PREDSTAVA VÁM VYRAZÍ DYCH !



Predstav si, že TY vytváraš unikátne rady zložené z 52 kariet, pričom jeden rad vytvoríš za 1 sekundu. Proste vždy vymeníš nejaké dve karty.



Ja sa na teba zatiaľ pozerám.... začínam sa však nudiť, 52(!) faktoriál sekúnd predsa len nebude málo, a tak rozmýšľam, čo robiť.

V skutočnosti budem robiť viete čo ?

NIČ



1 krok za miliardu rokov



Budem čakať. Koľko ? 1 MILIARDU ROKOV.

Potom sa pozriem, či si už skončil vo vytváraní nových radov každú sekundu, no ty si neskončil.

Tak sa rozhodnem, že spravím jeden krok. Potom čakám ďalšiu miliardu rokov a ty si stále neskončil s vytváraním unikátnych radov z 52 kariet každú sekundu. Preto spravím druhý krok.

Toto moje posúvanie sa o jeden krok každú miliardu rokov sa ale nekončí.



V skutočnosti som každú miliardu rokov spravil jeden krok toľko krát, že som obišiel po obvode celú Zem. Spravil som 40 miliónov krokov. A Ty si stále neskončil s vytváraním nových radov z 52 kariet každú sekundu. Ako je to vôbec možné ?



Kvapka v mori



Obišiel som teda celú zem po obvode, pričom jeden krok mi trval miliardu rokov, spravil som dokopy celkovo 40 miliónov krokov, ale opäť, ty si ešte neskončil. Čo mám robiť teraz ? No, skúsim z Tichého oceánu vybrať jednu kvapku vody, len tak, lebo mám asi dosť času.

Vyberiem kvapku vody a opäť pokračujem v ceste. Opäť čakám miliardu rokov za ďalším krokom a za ďalším a za ďalším. Obišiel som zem už aj druhýkrát. Ty si stále neskončil vo vytváraní unikátnych radov každú sekundu zložených z 52 kariet !

Tak tento kolobeh opakujem. Opakujem ho až dovtedy, kým po každej odobratej kvapke nemám Tichý oceán absolútne suchý.

Pozriem sa na teba. Ty si stále neskončil 52 faktoriál radov každú sekundu !



Papierový mrakodrap



No ja sa akože dosť nudím. Vyprázdnil som celý Tichý oceán, pričom som z neho odoberal vždy len po kvapke. Pričom 1 kvapku som odobral až po jednom otočení sa okolo Zeme, pričom jedno otočenie sa okolo Zeme mi trvalo 40 miliónov krokov, pričom 1 krok mi trval 1 miliardu rokov.



Preto sa rozhodnem, že na zem položím obyčajný list papiera. Koľko má hrúbku, neviem, asi pätinu milimetra. Proste list.



Akonáhle položím list na zem, Tichý oceán sa opäť naplní, A ja začínam odznova. čakám 1 miliardu rokov aby som mohol spraviť krok, čakám 40 miliónov krokov aby som obišiel Zem a potom opäť vyberiem 1 kvapku vody z Tichého oceánu. Opäť to opakujem toľkokrát, až Tichý oceán nie je úplne prázdny.



No a potom položím druhý list na ten prvý list.



Tento proces opakujem mnohokrát, toľkokrát, až sa veža z obyčajných papierových listov nedostane viete kde ?



K SLNKU !!!



Celý upotený sa vraciam k vám, či ste už skončili a vy že, nooooo ešte nie som ani len v tisícíne.



ČOŽE ????? ČOOOOOOŽEEEEEEEEEE ????????



V skutočnosti musím tento proces: s miliardovými krokmi, kvapkami v mori a listom položeným na zem až k Slnku opakovať ..... 3 tisíc krát.



Až vtedy obaja skončíme rovnako. Teda ty, že vytvoríš každú sekundu jeden rad zložený z 52 kariet a ja, že....... no že tento celý blog obehnem 3 tisíc krát



MATH MAGIC !!!

