Ešte v decembri som chcel voliť PS/Spolu. Čo sa zmenilo ?

Voľby dopadli dychberúco. Keď už sme sa všetci vyspali, je čas začať s triezvou analýzou toho, kto vyhral a na druhej strane, kto prehral.

Už to môžem dať von otvorene, fandil som najprv samostatnej strane Spolu, keď približne pred rokom a pol vznikli, hlavne cez Jozefa Mihála. Pán Mihál je u mňa zapísaný ako daňový odborník, ktorý má pre mňa veľmi príjemný jazyk ekonóma, ktorý aj argumentačne aj logicky dáva logiku a mne tiež ako vyštudovanému ekonómovi často rozprával z duše.

Strana sa mi javila hlavne odborne, pravicovo, nepopulisticky. Presne to od strany čakám. Nech riešia problémy štátu, ale nech mne, mladému pracujúcemu človeku sa do života príliš nestarajú, nehádžu mi polená pod nohy a nech ma neotravujú. Takto som vnímal stranu Spolu - strana, ktorá by tu bola, nepopulisticky by pracovala a ja by som nemusel každý deň sledovať či naozaj plnia to, čo sľúbili, alebo to, akú show práve v politike robia.

Pred rokom sa spojili s Progresívnym Slovenskom. To mi od začiatku nesedelo svojim ľavicovejším programom a neautentickým lídrom - Štefunkom. Po eurovoľbách som však lepšie pochopil, že Slovensko je krajinou ľavičiarov aj pravičiarov, konzervatívcov aj liberálov a ich spojenie mi dávalo v tom období zmysel. Môže tu byť slušná strana/koalícia , ktorá to bude hrať na všetky smery. Veď OK, môže byť. Ak to dobre odkomunikujú, môžu rozmýšľať aj nad víťazstvom.

Doba plynula, mesiace po eurovoľbách pribúdali a tak prichádzalo aj ďalšie spoznávanie tejto strany. Na jednej strane kauzy, na druhej strane program. Trubanove drogy môj názor na stranu nezmenili, videl som tie videá a chápem, že to Truban povedal veľmi neprimerane. Tu som však pochopil, že to už nebude strana väčšiny, ale že veľa ľudí odradí drogová kauza aj opäť, slabšie líderstvo Michala Trubana. Nie som ani človek, ktorý by potreboval silného lídra, takže som stále nemenil svoj hlas.



Keď sa začal do popredia dávať už aj program, PS/Spolu u mňa stáli na troch (mojich subjektívnych) pilieroch:

1. Zelená strana

2. Strana vízie z pohľadu automatizácie a IT

3. Najlepšia strana na školstvo



Tu som videl ich najväčší potenciál, najmä pri pohľade na iné strany, Oľano a Sme rodina si vzali sociálne a konzervatívne témy, SaS tradične podnikateľské prostredie. PS/Spolu by tam krásne zapadlo cez školstvo, IT a zelenú tému. Nemal som zatiaľ vyprofilovanú stranu na zdravotníctvo, ale po tom, čo Kiska začal niekoľkokrát v debatách otvárať tému zdravotníctva, napr. cez preplácanie liekov, myslel som, že tu by sa mohli profilovať oni.



Ja som to už mal u seba v hlave nastavené.



Ale čosi sa zmenilo.



Populistická predvolebná kampaň

No, už to tak je. Čo som vravel na začiatku ? Že nebudem voliť stranu, ktorá robí divácku show, ktorá sa bude hádzať každý deň o zem, len aby bola v telke. A presne to sa stalo.



Zrazu nebola kampaň o školstve, klíme a digitalizácii, ale o stratégii, ako prísť k čo najväčšej sledovanosti v médiách a na internete.



Neviem čo za marketingový tím to tam v PS/Spolu mali, u mňa svojimi poslednými dvoma mesiacmi kampane stratili svoju identitu ktorej som veril a ktorú som si postavil.

Do toho konára, na ktorom som sedel, zaťali až dvakrát.

Prvý krát nezmyselnými a účelovo predvolebnými antizhromaždeniami proti Kotlebovi. Keby to mysleli vážne, tak to robia už rok dozadu a keby neboli populisti tak to robia v slušnejšej forme. A nie, že sa postavia dvadsať metrov od nich a nadávajú tam ľudom do fašistov a bičujú emócie mesiac pred voľbami. Čo je toto za spájanie národa, aj Kotlebovci sú voliči a keď má niekto niečo proti Kotlebovi tak má bojovať s ním a neťahať do toho námestia ľudí. Myslím, že po troch takýchto zhromaždeniach sa aj stiahli, ťažko ale povedať, či preto, že si uvedomili zlý krok, alebo preto že si už pripravovali niečo ďalšie. Matovič to v jednej debate presne tak isto vystihol ako ja v tomto odseku, teda, že s voličmi Kotlebu sa treba baviť a nie po nich kričať a podľa mňa TOTO jeho prehlásenie mu napokon zaručilo víťazstvo vo voľbách, teda že na Kotlebovcov šiel zmierlivo. Analytici hovoria, že to bol jeho výlet do Francúzska, ktorý ho naštartoval, ja si to nemyslím. Matoviča naštartovala zlá kampaň PS/Spolu, ktorú oni nezvládli.



PS/Spolu v týchto momentoch u mňa stála na hrane, už to nebolo o tom, že je to programová strana, ktorá sa rozpráva o vízii, už to bolo o predvolebnej show. Po týchto antimítingoch som si vravel, že sa bude rozhodovať už asi v deň volieb. Nakoniec som sa rozhodol ešte skôr.



Druhý krát do mňa zaťali divadlom v parlamente pri otváraní schôdze o trinástych dôchodkoch. Vraj nezákonná schôdza a kupovanie si hlasov, tak to musíme zablokovať. No, schôdza bola zrejme nezákonná, lebo bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní a tak ďalej, detaily poznáme. No ale v takomto skrátenom konaní boli už desiatky schôdzí a nikto sa o zem pre to nehádzal, nespal v parlamente, nefotil si ponožky a neblokoval parlament, že je to nezákonné, vtedy, keď to nebolo týždeň pred voľbami , ale pred dvoma rokmi, tak takéto skrátené legislatívne konania nestáli ani len za tlačovku. Opäť show, ako byť v telke. Tu to Matovič robí aspoň autenitcky, on to divadlo robí či je leto, či zima, ráno aj večer. Keď treba, ide o deviatej ráno pred ministerstvo spravodlivosti, keď treba, ide o ôsmej večer k Bonaparte. Ak by v parlamente prespával Matovič tak absolútne neriešim. Tá idealizácia boja proti zlu sa proste PS/Spolu nepodarila. Nikomu z nich som neveril, že to robia kvôli ľudom. Veril som, že to robia kvôli kampani. Tu sa mi zas páčil prístup SaS, ktorý zhrniem do jednej vety : "Nie je odvaha teatrálne blokovať schôdze, odvaha je prijať výzvu k trinástym dôchodkom a po voľbách nájsť peniaze a dať prerozdeľovaniu systém."

To bol druhý a posledný klinec do rakvy, prečo som sa rozhodol nevoliť PS/Spolu. Pokašlali to v posledných dvoch mesiacoch, ich škoda. Pripadali mi ako pubertiak prvýkrát na diskotéke.

V kampani ide o to, čo sa vám ako prvé vybaví, keď si spomeniete na danú stranu. Ako sa vám uloží v mysli. Ja som hľadal program, nepopulizmus, reálne riešenia, keď je to potrebné aj ťažkú pravdu, zodpovednosť. úroveň. Takú stranu som nakoniec aj našiel, ale PS/Spolu to nebolo.