Vysoká škola života. Čo ponúka uchádzačom a ako sa pripraviť na prijímačky ?

Bájna to škola. Pred jej absolventmi sa schovávajú aj študenti Harvardu. Dostať sa zoči voči do diskusie s absolventom Vysokej školy života znamená argumentačný výprask, na aký sa len tak ľahko nezabúda.

Vysoká škola života opäť po roku otvára svoje dvere nadaným ľudom. Je úplne jedno, koľko máte rokov, prijíma každého, bez obmedzení. Po absolvovaní tejto školy sa už nebudete báť vstúpiť do akejkoľvek diskusie, pretože názor (pravdu) už budete poznať.

Ako to funguje ?

Škola využíva legendárne praktiky hinduistických predkov, ktorí si pomocou čakier otvárali takzvané "tretie oko". Otvorením tohto tretieho oka sa vo vašom srdci (nie v mozgu, ten sa tu nepoužíva) vytvorí mystická brána, ktorá otvára cestu k energii celého vesmíru.

Po jej otvorení budete schopní odpovedať na akúkoľvek otázku jednoduchým zamyslením sa. Váš oponent ale nebude vedieť, čo za energiu využívate, bude vás považovať za obyčajného smrteľníka. Aj keď on bude mať vyštudované iné školy, prečítané množstvo kníh a zozbieraných faktov z niekoľkých zdrojov, jeho námaha bude voči vesmírnej energii úplne zbytočná. Skúsenejší absolventi si trúfnu svoje tretie oko otvoriť až do takej miery, že sú schopní obyčajným zamyslením sa odhaliť tajné plány rôznych spoločenstiev. Je úplne jedno, že tajné plány môžu vznikať aj niekoľko rokov, či dokonca desaťročí. Niekoľko sekundové využitie energie vesmíru vám všetko poodhalí.

Kto má šancu otvoriť svoje tretie oko ?

Nepodarí sa to každému. Väčšina obyvateľov planéty žije svoj život v takom tempe, že zabudnú na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa. Tí príliš veľkú šancu nemajú. Na druhej strane, niektorí ľudia túto evolučnú výhodu získali narodením. Čo však robiť, ak sme sa nenarodili nejak neobyčajní a chceli by sme si otvoriť tretie oko ?

1. pite alkohol - ak sa dá, pite alkohol, veľa a často. Alkohol je niečo ako pomocné kolieska na bicykli. Tretie oko sa otvára oveľa ľahšie.



2. prestaňte čítať - knihy sa vám snažia vytvoriť pred očami hmlu, ktorú s jasnou mysľou neprekročíte. Keď už musíte niečo prečítať, vyhnite sa odborným textom. Ich cieľ je vás len zneistiť a spomaliť v otváraní tretieho oka. Po absolvovaní tejto školy, vám bude stačiť jeden úryvok, nadpis, alebo názov štúdie, či knihy ==> hneď po prečítaní nadpisu sa otvorí tretie oko a budete vedieť presne o čom sú všetky texty a myšlienky. Budete vedieť, ktoré z nich sú pravdivé a ktoré nepravdivé, dokonca sa pomocou emočných neutrín dostanete do mysle autora každej knihy a budete vedieť povedať, ako to vlastne celé je a ako to myslel. Preto nestrácajte čas čítaním, všetky knihy si prečítate tisíckrát rýchlejšie po absolvovaní vysokej školy života.



3. necestujte - spoznávanie iných spoločností či kultúr je opäť strata času. Po otvorení tretieho oka budete len obyčajným pohľadom na fotografiu vedieť správne usúdiť, ako daná spoločnosť funguje.

4. neučte sa gramatiku - gramatické pravidlá vymysleli šarlatáni, opäť, s cieľom zmiasť vašu myseľ. Zrazu, keď budete písať pravdy na internete, tak vás môže rozmýšľanie nad gramatikou len spomaľovať. Vlastenectvo sa predsa nedokazuje znalosťou vlastného jazika.

Piata rada bude všeobecná, ale za to tá najpodstatnejšia.

5. Nikdy nič nevyhodnocujte, počkajte, čo povie vesmír.

Prvá lekcia

Ešte stále ste tu ? Tak to mám pre vás dobrú správu. Zadarmo sa v tejto časti naučíte praktické základy, ako v diskusii rozoznať absolventa Vysokej školy života. Ukážeme si aj do akej miery sa dá otvoriť vaše tretie oko.



Na začiatok si musíme určiť objekt poznávania. Čo tak napríklad tento článok v deň MDŽ o vízii Slovenska, kde by ženy nemuseli chodiť starať sa do zahraničia o starých ľudí lebo doma si nevedia nájsť prácu alebo o tom, ako by za rovnakú prácu mala byť aj rovnaká pláca, či si žena, či si muž.



Ja ale v skutočnosti neviem o čom bol ten článok, ja som si ho "iba prečítal" a ako sme si vraveli vyššie, čítať sa neoplatí. Preto musíme vstúpiť na územie patriace voľnomyšlienkárskym absolventom s otvoreným tretím okom - do diskusie - a naozaj zistiť, ako to teda je. Snáď nám naše nevyspelé mozgy dokážu spracovať také množstvo vesmírnej energie.

Vyčítanie prezidentke, že na medzinárodný deň žien si "nespomenie" aj na mužov je myšlienka hodná absolventa Vysokej školy života. Jasný dôkaz prítomnosti vyššej sily. Tretie oko tu určite bolo otvorené.

Jeho kolegyňa asi z rovnakej triedy sa pridáva. To je dôkaz, že vesmírna energia nimi prebehla súčasne.



Existujú však aj absolventi, ktorí celú myšlienku dokážu rozviesť tak detailne, že len iní absolventi tomu dokážu pochopiť. Napríklad ja som nebol schopný dostať sa myslením na takú úroveň, aby som pochopil, čo to znamená.

Druhá lekcia



Ako sme spomínali, existujú ebsolventi, ktorí dokážu svoje tretie oko otvoriť oveľa viac, ukážeme si druhý level tohto otvorenia.

Objekt poznávania bude tentokrát článok, v ktorom pápež vyzýva farárov, aby sa nebáli pomáhať.



V článku sa spomínajú výroky pápeža, aby kňazi išli pomôcť zdravotníkom a dobrovoľníkom v boji proti tomuto vírusu.



Moja logika mi hovorí (vlastne logika každého s IQ nad 50) že tá pomoc asi nebude od domu k domu ako včelička, ale že sami kňazi sa dostanú do karantény a budú sa starať o ľudí, čo už vírus majú. Tak, ako tisícky zdravotníkov.



Napokon, tisícky kňazov je na rôznych, nebezpečnejších misiách v Afrike, či v Južnej Amerike, kde pomáhajú chorým prekonať HIV, ebolu, či maláriu, kde pri niektorých ochoreniach je úmrtnosť až 50% kvôli nedostatku liekov a zdravotnej pomoci.... Tam sa vedie skutočný boj o život. Tam chodia aj tí kňazi pomáhať. V Európe ľudia v panike vykúpia obchody a tvária sa, že trpia, lebo nemôžu ísť večer do divadla. Ale čo ja o tom viem ? No nič. Skutočná pravda sa nachádza v diskusiách. Skúsme teda nájsť nejakých absolventov vysokej školy života, že čo si myslia. Ups, pardon, že čo vedia a čo je teda pravda.

Týchto pánov vesmír tiež vyslyšal. Odpoveď sa zjavila, oni ju rýchlo napísali. V ich mene teda žiadam aj všetkých lekárov a sestry, zdravotníkov a dobrovoľníkov, aby opustili nemocnice, polikliniky a karanténne zóny. Choďte do potravín, nakúpte ryžu a mydlo, sadnite si k telke, chorých nechajte pokapať a za dva týždne všetci vyjdeme von zdraví. Presne ako v tom filme o zombíkoch. Ale čo ja môžem vedieť. Proti absolventom školy života som len nula.