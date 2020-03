Vírus má v Taliansku na svedomí 30% mŕtvych. Prečo Nemci neumierajú. Čo na to konšpirácie.

V tomto blogu skúsim rozobrať tri témy: 1. Ako veľa ľudí zomiera v Taliansku. 2. Prečo majú Nemci málo úmrtí. 3. Čo na vírus hovoria konšpiračné teórie.

Na celú túto pandémiu sa môžeme pozerať z dvoch pohľadov.

1. Z akéhosi ľudského pohľadu, kde riešime každý prípad osobitne. Je nám ľúto každého chorého, aj mŕtveho. Na čísla príliš nepozeráme, nevieme presne povedať, ako veľmi sa musíme báť.

2. Na nákazu môžeme pozerať aj trošku "neľudsky". Ako veľa ľudí zomiera v pomere k zdravým, aká je pravdepodobnosť úmrtia, či nakazenia. Ako nám môžu "hard data" pomôcť v orientovaní sa v trošku neprehľadnej a stresujúcej situácii, keď sme ešte nemali čas chvíľu zastaviť a pozrieť sa na to trošku zvrchu.

Skúsim teda odsunúť tú ľudskú stránku problému a budem sa venovať tomu, čo hovoria čísla. (Chcem dopredu povedať, že viem, že tento vírus je strašný, utrpenie ľudí nijak nezľahčujem ani neviem, ako bude vírus postupovať v budúcnosti.)

Ako veľa ľudí zomiera v Taliansku

Taliani sú momentálne najohrozenejší národ týmto vírusom. K dnešku (23.03.2020) majú 59 tisíc nakazených a 5,5 tisíc mŕtvych.

Je to z pohľadu štatistík veľa, alebo málo ? Záleží, akým spôsobom sa na to pozeráme.

Z ľudského hľadiska určite veľa. 5,5 tisíc ľudí je problém vidieť aj niekde naživo, pochybujem že niekto z nás v živote bude mať niekedy 5,5 tisíc priateľov, aby poznal ich príbehy. Neexistuje. Proste je to veľa.

Čo však iný pohľad. V Taliansku žije 60 miliónov obyvateľov. Zomrelo 5,5 tisíc ľudí, čo je 0,009%. A to číslo je dosť nízke, to treba povedať. Aj keby v Taliansku počet mŕtvych na Covid-19 zrazu rástol násobne rýchlejšie, stále sa nedostane ani nad 1% obyvateľov. V Taliansku momentálne zomrie jeden z človek z 11 tisíc na Covid-19.

Niekto by povedal, či je cena za 0,009% mŕtvych hodná zrúteniu celej ekonomiky. Ale v tejto otázke nebudeme moralizovať.



Skúsim však ešte jednu štatistiku, ktorá ráta s inými premennými a výsledok je úplne opačný - teda že v taliansku zomiera príliš veľa ľudí.



Oficiálna úmrtnosť všehovšudy je v Taliansku 10.658 na tisíc obyvateľov. Čiže každý rok zomrie v Taliansku cca 10 ľudí z 1000. V prepočte na celkový počet obyvateľov sa dostávame na číslo 640 tisíc ročne. (dop toho sa rátajú všetky úmrtia, teda rakovina, prirodzená smrť, autonehoda atď.)

640 tisíc ľudí ročne deleno 365 znamená 1750 ľudí denne. A to v tom ešte nemáme Covid-19 , teraz to začína byť zaujímavé.

Na Covid-19 zomrie v týchto dňoch priemerne 700 ľudí denne. ďalších 1750 ľudí zomrie inak. Spolu máme číslo 2450 mŕtvych ľudí denne, čo znamená, že ak už dnes máte v Taliansku zomrieť, tak na 30% to bude na Covid-19.

To už sú brutálne čísla. Kam sa hrabe tých 0,01% z prvej štatistiky ?

Z tohto hľadiska sa teda netreba čudovať obrovskému náporu na talianske zdravotníctvo.

Superpresný pohľad na úmrtnosť sa však nemáme odkiaľ dozvedieť. Z tých 1700 ľudí, ktorí už teraz bez Corony denne v Taliansku zomierajú, môžu mať medzi sebou práve tých ťažko chorých, ktorí by do pár mesiacov možno podľahli inej chorobe a tak to číslo 2450 mŕtvych denne spolu s Coronou bude trochu nižšie.

Prečo (možno) majú Nemci tak málo úmrtí



Tu som si požičal informácie sústredené v článku od Bloomberg.



Taliansky štatistický úrad zozbieral informácie o stave mŕtvych pacientov, z ktorých vychádzajú napríklad tieto veci:

99% mŕtvych ľudí na Covid-19 malo v čase smrti nejakú inú, smrteľnejšiu chorobu. Budem opäť chvíľku neľudský, ale to percento znamená jednu známu vec. Covid-19 je hlavne spúšťačom, resp. urýchľovačom vážnejších ochorení, ktorými už pacient bohužiaľ trpí. Väčšinou vírus spôsobuje zápal pľúc, na ktorý potom ľudia zomierajú.



Druhá informácia je vek ľudí, ktorí zomrú. Opäť známa vec, tento vek je vysoký. Ľudia, ktorí zomierajú na Covid-17 majú priemerný vek okolo 80 rokov. Len tak pre info, priemerný vek dožitia je v Taliansku 82,5 rokov. Ak to opäť poviem tak neľudsky, tak vírus zabíja starých a chorých ľudí, ktorí by sa dožili už len v priemere 2,5 roka, aj keby vírus nemali.

Avšak čo s tými Nemcami ? Chcel som písať o tom, prečo majú Nemci tak málo úmrtí.

V porovnani s Talianmi majú Nemci k dnešku 111 úmrtí a 26 tisíc nakazených, čo je úmrtnosť 0,4%.

Taliani na druhej strane majú úmrtnosť až 9,2% .

Ok, môže to byť spôsobené lepším zdravotníctvom, ale tiež to môže byť spôsobené iným vykazovaním príčiny smrti. Podľa mňa je to dosť pravdepodobné, že Nemci tie najťažšie prípady smrti neprisudzujú vírusu, ale nejakej inej, ťažšej chorobe. To, či je to správne vykazovanie asi nechám na posúdení každého z vás.

Čo na vírus hovoria konšpiračné teórie

Po internete sa šíri množstvo teórií o pôvode vírusu aj o jeho zmysle. Predstavím tie, ktoré som si všimol.



1. Covid-19 bol vyvinutý v laboratóriu a teraz bol použitý ako biologická zbraň.

Názor, že bol vírus vyvinutý v laboratóriu je zakomponovaný do každej z týchto teórií. To nie je také prekvapenie. Líšia sa ale názory prečo bol teda vytvorený a proti komu, narazil som na niekoľko verzií.

a) Čína vyvinula tento vírus ako zbraň proti nepokojom v Taiwane a v čínskych provinciách. Vírus sa nemal vo veľkých množstvách dostať do celého sveta, akurát mal "napadnúť" isté skupiny obyvateľstva Číny, ktoré nepasujú do plánov čínskej politiky. No a chorých "nečíňanov" by potom liečili pomenej tak, aby si nikto nič nevšimol. Že vraj je to na nejakej nahrávke vraj nejakého čínskeho generála.



b) Svetové (najmä európske) elity vyvinuli tento vírus ako nástroj "dôchodkovej reformy" . Ako som spomínal vyššie, priemerný vek ľudí, ktorí zomrú je okolo 80 rokov. Vírus je extrémne nebezpečný pre starých a chorých ľudí, ktorý už "ekonomike nemajú čo dať" a tým sa odľahčia štátne rozpočty. Vírus bol smerovaný hlavne na starých ľudí v Európe, avšak vypustený bol v Číne, ktorá ma vysokú hustotu obyvateľstva a vírus by tam mohol nabrať vysokú rýchlosť šírenia. V Európe preto, lebo pôvodné európske obyvateľstvo rýchlo starne a na dôchodky ide v Európe príliš veľa peňazí. S tým je spojená aj migrácia, ktorá má z druhej strany pomôcť práceschopnému obyvateľstvu, avšak keďže to nestačilo, lebo migranti nechcú pracovať, tak sa na to išlo z druhej strany demografickej krivky, teda odstránením starých ľudí.

c) Svetové elity vyvinuli tento vírus ako nástroj "populačnej reformy". Svetovým elitám sa nepodarilo nás zotročiť oceľou ani peniazmi, tak na to idú biologicky. Cieľ je vyhubiť 80% ľudstva, aby nad zvyšnými, ktorí prežijú mali kompletnú kontrolu.

2. Covid-19 bol vyvinutý v laboratóriu a teraz bol použitý ako nástroj na vyvolanie ekonomickej krízy.

Svetové elity ovládajúce médiá sa dohodli, že vo svete vytvoria chaos z naoko nie príliš hrozivého vírusu. Panika a strach šíriace sa médiami mali znásobiť psychologické účinky vírusu. Cieľom je hospodárska kríza a krach takmer všetkých, čo si nerobili rezervy. Mocní potom za nízke ceny vykúpia krachujúce fabriky a ešte viac si upevnia svoju moc v ekonomike.

3. Covid-19 bol vyvinutý v laboratóriu a teraz bol použitý ako nástroj na vyvolanie tretej svetovej vojny.

Oslabené štáty v ekonomickej recesii, ktoré minú všetky svoje rezervy na zdravotníctvo sa až príliš budú zaoberať zdravotníctvom a unikne im, že sa po celom svete presúvajú vojská. Prvý krok bude chaos a rabovanie v uliciach o potraviny, ktoré zachviľu tiež stopnú. Druhý krok bude vojenská intervencia do oslabených štátov.



Všetky teórie môžu byť pravdivé, no aj nemusia.

Skúsim do toho vniesť trochu svetla, aj keď s otáznikmi. Covid-19 je nová choroba, ktorá tu ešte nebola, ľudia sa prirodzene boja nepoznaných vecí aj keď v živote musia čeliť závažnejším ochoreniam. 5 tisíc ľudí ročne na Slovensku zomiera na vyliečiteľné choroby, ale aby sa im v nejakých miliónoch eur pomáhalo, no nezdá sa mi. Akurát sme si už zvykli. Zomrieť dnes na rakovinu už asi ľudí nebaví, resp. akoby sme sa už inej smrti ako vírusom ani nebáli. Uzavrú sa hranice, zakáže sa chodiť von, aby nás štát chránil pred vírusom. No ok, chráňte nás, tak zakážte prosím aj predaj potravín, ktoré obsahujú karcinogénne látky a zakážte aj cigarety, aby sme sa chránili pred rakovinou pľúc. Veď to predsa tiež vieme ovplyvniť. Aj chrípka zabíja ľudí, a tiež najmä starých ľudí, tiež najmä zápalom pľúc. Tí zomrieť môžu, lebo je to len chrípka ? Alebo kde je tá hranica, kedy ľudský život chrániť budeme a kedy nie ?