Koľko bude ľudí stáť odklad splátok ?

Vláda dnes schválila lex koronu, resp. odklad splátok úverov až na 9 mesiacov. Akosi sa však politici vyhýbajú konkrétnym odpovediam, koľko vlastne človek, čo o odklad požiada, preplatí. Ja budem konkrétny. Poďme počítať.

Ľudia, ktorí majú slabšiu finančnú gramotnosť často ani nevedia čo je to istina a čo úrok. Vedia len to, koľko im banka každý mesiac stiahne ako splátku. A že ich nie je málo. Potom sa pýtajú o koľko sa im úver vlastne preplatí, majú pocit, že ich to zdevastuje, nevedia kedy to budú platiť, myslia si že niekedy na konci naraz, nevedia si to rozdeliť, majú pocit, že zrazu sa úroky dostanú do nejakej nekonečnej špirály a tak podobne.

Vláda prišla s dohodou s bankami, že ľudia si budú môcť odložiť splátky až o 9 mesiacov bez zápisu do registra neplatičov (či ako sa to volá). Dosť chaotické mi však prišlo vysvetľovanie toho, koľko tento odklad vlastne bude stáť. Priznám sa, že keď sa prvýkrát na tlačovku postavili páni Heger s Matovičom a rozprávali o tomto odklade, vyzeralo to, akoby to naozaj bolo zadarmo. Matovič to znázorňoval v štýle, že sa tých 9 mesiacov presunie na koniec splátkového kalendára (čo zrejme tiež nie je tak celkom pravda) a že dlžník nezaplatí nič navyše a inak sa teda nič nemení.

Začali sa však ozývať hlasy, že to nebude tak celkom zadarmo a že úrok bude naďalej plynúť a celý úver sa tak preplatí. Dnes to spomenul aj Fico na tlačovke. Chýba mi však nejaký príklad alebo kalkulačka, o koľko sa to teda preplatí. Všetci, čo hovoria o tomto preplatení to nazývajú tak všeobecne že : "o niečo, o dosť, výrazne, razantne, o trošku, máličko, o veľa" . Väčšinou to je podľa toho, kto na akej strane stojí. Fico vraví o dramatickom zvýšení, Heger o "tom úroku" .... a to je koľko, chlapci ???

Dokonca sa to pánov politikov nepýtajú ani novinári, aby spravili tiež nejakú kalkulačku. Myslím, že by to dosť ľudom pomohlo.

Tak som sa rozhodol, že to teda prepočítam sám. Napíšem sem pár príkladov na spotrebné úvery a postup, kde si každý môže vypočítať svoje náklady za odklad.



1. príklad :

1.januára 2018 ste si vzali úver 5 000 eur na 5 rokov s úrokom 7%, mesačná splátka 99 eur

Splatili ste už 28 splátok, ostáva vám 32 splátok. Istina na splatenie je 2700 eur.



To sú vstupné údaje.

Chcete odklad na 9 mesiacov, ale Fico vám v telke povedal, že tento odklad vám razantne predraží úver a vy teraz neviete o koľko.



Tak počítame:

Zostatok istiny * úrok(ako číslo) / 12 * počet mesiacov odkladu



2700 * 0,07 / 12 * 9 = 141,75 eur.

Toľko eur z úrokov si na nás "počká" počas 9 mesiacov odkladu a tie budeme musieť neskôr zaplatiť. Pretože úver sme celý nestopli, len odložili splátky, úver sa naďalej úročí.



Pre mňa je teraz ešte otázkou, ako sa tých 141,75 eur rozdelí. Predpokladám, že sa budú môcť prirátať k mesačným splátkam.



Keďže nám ostáva platiť 32 splátok, tak 141,75 / 32 je 4,43 eur. Čiže keď pominie odklad, splátka by sa mala zvýšiť z 99 eur na 103,43 eur.

Takúto situáciu pokladám za výhodnú, 3,5 eur na mesiac nie je veľa, ale ľudí môže tých takmer 900 eur čo teraz ušetria existenčne zachrániť. Tu si však vie dlžník úver ešte posunúť na 8 rokov, takže splátka môže byť aj nižšia (ale vyššie celkové úroky, áno).



2. príklad:

1.januára 2019 ste si vzali úver 15 000 eur na 8 rokov s úrokom 9%, mesačná splátka 220 eur

Splatili ste už 16 splátok, ostáva vám 80 splátok. Istina na splatenie je 13 000 eur.



Odklad je 9 mesiacov.

13000 * 0,09 / 12 * 9 = 877,50 eur



Ak to rovnakým spôsobom rozdelíme medzi zvyšným 80 splátok, tak mesačná splátka sa navýši o (877,5 / 80) 11 eur.



Splátka by sa po skončení odkladu mala zvýšiť z 220 eur na 231 eur.



Dlžník teda na chvíľu vie ušetriť takmer 2 000 eur odkladom. Opäť je tu pre ľudí otázka, či je 11 eur mesačne veľa za tento odklad.



Dal som sem dva príklady, ktoré sa nejak veľmi nelíšia od priemeru, ktorý si myslím že na Slovensku bude. Ešte by som povedal, že úroky sú priemerne aj nižšie. Neviem presne ako to teraz je. Ak som tam urobil nejaké vážne chyby tak samozrejme, prosím o opravu.



Určite tu sú aj ľudia, čo majú vysoké úvery v nebankovkách s úrokmi 15%, ale tých je menšina. To už je však o samotnej finančnej gramotnosti každého človeka. Nadávať teraz na "zlé opatrenie odkladu, lebo to predraží úver" a na druhej strane brať úvery s 15% úrokmi , no ... neviem či je to práve na mieste sa sťažovať. Na druhej strane sa samozrejme dalo ísť aj ďalej, teda že by banka odpustila úroky za toto obdobie. Možno tí Matovičovci mohli trošku pritlačiť.

Ale na záver aj tak, tie náklady za odklad, ak už ho niekto veľmi potrebuje, nie sú podľa mňa existenčné. Pripomínam, že odkladom majú ľudia vyriešiť prípadné problémy so súčasným cashflowom, nie si za tie mesiace odkladov nakupovať topánky, hodinky a neviem čo, lebo môžu mať pocit, že "ušetrili" .