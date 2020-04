Minister obrany J. Naď radšej pomáha bezdomovcom, osadám a Talianom ako našim dôchodcom

17.4.2020 mal pán Jaroslav Naď tlačovku, kde sa ho novinár opýtal, či by nebolo fajn, ak by armádni lekári pomohli zamestnancom v DSS, nakoľko tí sú vyčerpaní z práce.

Pán minister odpovedal, že rád by pomohol, ale nemajú na to dostatočné kapacity, nakoľko tie ktoré majú sú už v osadách a pri bezdomovcoch a ešte dokonca uvažujú nad pomocou Taliansku.

Áno, tak to povedal. Prikladám aj video z TA3, kde sa pán minister obrany takto vyjadril.

Otázka novinára Markízy začína v čase 7:49, kde sa pýta :

"Neuvažujete, že by ste do DSS povolali armádnych lekárov ? Lebo naozaj niekedy tí zamestnanci sú už vyčerpaní"

Odpoveď ministra Naďa:

"Veľmi rád by som urobil toto rozhodnutie a veľmi úprimne to hovorím, počet lekárov v ozbrojených silách je veľmi obmedzený. Máme 42 lekárov, z toho sú všetci nasadení, pričom 28 z nich je nasadených v civilných nemocniciach a ostatní sú nasadení v rôznych iných oblastiach ako sú rómske osady na východnom Slovensku, alebo ako je mestečko pre bezdomovcov v Bratislave. Tí vojenskí lekári sú nasadení. Pýtal sa na to aj bratislavský župan Juraj Droba. Ozbrojené sily sú tu na to, aby pomáhali a keď budeme môcť, vždy pomôžeme.

Mimochodom, keď sa na to pýtate, tak aj s pánom ministrom zahraničných vecí sme riešili bilaterálnu pomoc Slovenskej republiky v Taliansku, kde sme hľadali riešenia aj so zapojením ozbrojených síl. Čiže áno, my chceme pomôcť, ale ten personál nie je nekonečný. My už dnes máme nasadených tisíc vojakov v rôznych konkrétnych scenároch, a aj dnes máme nové a nové prípady, kedy sú vojaci a zamestnanci rezortu nakazení chorobou Covid-19 pri plnení svojich úloh. Takže áno, keď sa bude dať, pomôžeme, ale v tomto momente som do istej miery skeptický."

No takže si to rozoberme. Minister dostal otázku, či vie pomôcť ľudom v domovoch sociálnych služieb, teda starým ľudom, dôchodcom. Tým, ktorí celý život pracovali a odvádzali dane a dnes si buď zo svojho dôchodku platia starostlivosť, alebo im to platia ich deti, ktorí tiež musia byť zárobkovo činní a teda tiež platia dane tomuto štátu. Tie sumy za ubytovanie vôbec nie sú malé. Mám dve skúsenosti, v nemenovanej DSS na východnom Slovensku pýtajú na mesiac 500 eur, v jednej DSS na západnom Slovensku pýtajú 700 eur.

V týchto DSS sú obmedzené kapacity, stále viac opatrovateliek je v nútených karanténach. Taktiež sú to práve starí ľudia, ktorí pomoc potrebujú prioritne, pretože sú najohrozenejšou skupinou ľudí. Takmer všetci, čo zomierajú na Covid-19 sú dôchodcovia. To každý vie.

Rád by pán Naď pomohol, akurát už sú jeho kapacity v osadách a pri bezdomovcoch a ďalšie sa chystajú k Talianom. A predsa to nejde len tak to vymeniť a otočiť. Ako by to aj šlo ? No nejde to predsa.

Takže poďme si to zoradiť podľa prioritizácie, ako Jaroslav Naď pomáha.



Nemocnice

Osady

Bezdomovci

Taliani

Dôchodcovia

