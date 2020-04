Ako k nám prídu mimozemšťania ? Možno cez internet.

Väčšina ľudí si pri kontakte s mimozemským vyspelým životom predstavuje vesmírne lode, lietajúce taniere, či malých zelenosivých mužíčkov. Čo ak ten kontakt bude trochu iný ? Čo ak už nastal ?

Predstavte si, že v rukách držíte malý hranatý predmet s rozmermi 12x5 centimetrov. Tomuto prístroju poviete, aby vám našiel recept na tuniakový sendvič. Za pár sekúnd sa "z ničoho nič" na obrazovke prístroja objavia desiatky receptov. Ale ako je to možné ? Odkiaľ má ten prístroj informácie o receptoch ? Môže za to jeho energia, alebo je to niečo iné ? Ako sa mohla táto informácia do prístroja vôbec dostať ? To musí byť nejaká nadprirodzená sila. Možno je to prístroj Bohov.

Takto nejak by reagovali ľudia v 15. storočí na mobilný telefón pripojený na internet (a tiež na tuniakový sendvič). Prístroj Bohov. Pritom dnes ani sami príliš dobre nevieme ako to bezdrôtové pripojenie a prenos dát vlastne funguje. Možno len tak laicky. Ale už sa nad tým ani veľmi nezamýšľame.

Taktiež, ak by našej generácii niekto ukázal prístroje, ktoré budú vedieť ovládať aj tie najväčšie nemehlá o ďalších 500 rokov, nechápavo by sme krútili hlavou a snažili sa sedliackym rozumom prísť na spôsob ako ten prístroj funguje. Povedzme taký prenášač ľudského vedomia.

Starší osemdesiat ročný človek si kúpi nejaký ľudský klon, nechá ho vyrásť do dospelej dvadsať ročnej podoby (prípadne nemusí čakať, ale príde na klonovaciu farmu, kde sú už klony na predaj), no a jednoducho si doň skopíruje svoje vedomie. Stačí tlačítko a za pár minút sú dáta prenesené. Staré telo umiera, mladé ožíva.

Vo vyspelom svete to bude bežné predĺženie si života. Svet bude mať však aj svoje chudobné regióny, kde kúpa klonu bude príliš drahá. Tu sa však na čiernom trhu bude dať kúpiť reálny človek, ktorého unesú a ktorý sa teda akurát vyskytne v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Obchodníci s ľuďmi takto ponúknu záujemcom iného žijúceho človeka na presun vedomia. Staré vedomie sa vymaže, nové sa nahrá. Jednoduché. Tieto prístroje na prenos vedomia budú natoľko kvalitné, že prenos bude možný aj na diaľku. V Mexiku odchytili mladého chlapca, dali mu na hlavu Brainwasher piatej generácie a prenos vedomia od starca z Austrálie sa mohol začať. Všetko spojenie zabezpečili satelity na obežnej dráhe. Vedomie sa prenieslo cez internet.

Nástroj Bohov. Asi tak, ako pre stredovekého človeka smartfón.

No ale späť k tým mimozemšťanom. Uviedol som možnosť, akým sa sem môžu dostať. Síce (zatiaľ) nie fyzicky, ale vedomím určite. Z domovskej planéty, prípadne z vesmírnej lode, ktorá lieta vesmírom vyšlú dáta všetkými smermi vo vesmíre a čakajú, že sa aspoň jedny uchytia. Zhodou náhod táto mimozemská civilizácia bola v takej fáze vyspelosti, že síce vedela prenášať vedomie, ale nevedela sa teleportovať, prípadne ich lode nedokázali letieť rýchlosťou svetla, preto sa sem nevedia dostať fyzicky. Je už len otázka, čo sa v budúcnosti skôr podarí, či presun vedomia "cez internet", alebo teleportácia, či fyzické cestovanie rýchlosťou svetla. Na tom bude záležať, ako mimozemské stretnutie nastane.

Ako však vedomie nájde svojho prijímateľa tu, na Zemi ? Úplne prvý prenos vedomia do ľudského tela môže byť čistá náhoda. Signál z vesmíru v momente keď doputuje na Zem sa uloží do najbližšieho elektronického uchovávateľa dát. Čiže najprv doputuje na najbližší satelit, odtiaľ cez internet na najbližší dostatočne veľký harddisk. S vedomím putujú samozrejme aj rôzne kódy, ktoré sa postarajú o uchovanie vedomia v rozličných pamäťových formách. Avšak vedomie sa musí nejako do ľudského tela preniesť. Preto tento podporný kód vyhľadá najbližšiu nemocnicu, či vedecký ústav, kde je akurát nejaký ľudský mozog napojený na rôzne prístroje a tam sa prenos uskutoční. Prvé prenosy zrejme nebudú hneď do ľudského tela, môže sa stať, že mimozemské vedomie radšej ostane v hardwéri počítača a počká si na správnu dobu, či vyspelosť technológií.

Preto tento prenos možno nebude realizovaný cez prístroje aké poznáme dnes, ale akonáhle takúto technológiu tu na Zemi vymyslíme (trebárs o 500 rokov) , bude mimozemský kontakt omnoho pravdepodobnejší. Predpokladám, že ak ľudia takýto prístroj vymyslia, je takmer isté, že vyspelá mimozemská civilizácia, ktorá je o tisícky, či milióny rokov pred nami, podobný prístroj vymyslela tiež skôr, a preto sa bude môcť s nami spojiť cez prenos vedomia frekvenčnými vlnami prenášajúcimi dáta.



No a to je koniec cesty. Mimozemské vedomie sa aktivuje, vymaže sa stará pamäť , nahrá sa nová a máme tu mimozemšťana. Ak bude chcieť mimozemšťan v ľudskom tele mať svoje "vlastné telo" , tu na Zemi zadá genetické informácie svojej DNA do klonovacej farmy, kde mu jeho telo vyrobia.



Mimozemské cestovanie môže začať. Rýchlosťou svetla, cez "internet" .