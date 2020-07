Hey! I just met you, and this is crazy, here is VSE Holding a.s. , so buy it maybe ?

Stalo sa. Východoslovenská energetika mení majiteľa. Nebude ním Richard Sulík, ale nejaká nemecká firma E.ON. Tak ako to je, vyšli sme z toho výhodne ?

Richard Sulík za 35 miliónov eur odobril kúpopredaj VSE. Že teda na kúpu celého podniku nemáme peniaze, a že to stálo veľa, a že sme vlastne zarobili. (kto by nevedel, tak predkupné právo znamená, že ak sa dve cudzie strany dohodnú na obchode a teda aj na cene, tak ja ako majiteľ predkupného práva môžem prísť medzi nich, túto cenu dorovnať a mať doslova predkupné právo, teda môžem predbehnúť kupujúceho a nikto by mi nemohol absolútne nič - hralo sa teda o kúpu 49% vo VSE).

Celé mi to prišlo také nemastné neslané a tak rozpíšem pár bodov, ktoré vo mne vyvolali skepsu, že ide pre Slovensko naozaj o výhodný obchod.

1. Rišo sa obhajoval v štýle: "síce som to pokazil, ale iní to pokazili viac"

Pozeral som tú tlačovku ( dávam ju sem https://www.ta3.com/clanok/1189002/tb-ministra-r-sulika-o-uspesnych-rokovaniach-s-energetickou-spolocnostou.html ) a Rišo bol neobvykle akýsi nervózny, vždy keď mal slovo, nezabudol sa obhájiť tým, že v minulosti pri predaji SSE (Stredoslovenské elektrárne) za neuplatnenie predkupného práva Slovensko nedostalo nič. Povedal to prosím pekne - štyri krát. V celkovom kontexte, ktorý tu rozpíšem mi to jeho obhajovanie prišlo podobné, ako keď som sa v druhom ročníku na ZŠ vrátil domov s trojkou z písomky a ako obhajobu som povedal, že "ale kamarát mal päťku". Tuto som už začal ozaj počúvať, o čom to tí páni hovoria, Rišo veľakrát nervózny nebýva a dnes mi taký pripadal.

2. Matovič doniesol z Bruselu nie dobrú, ale geniálnu správu. Kdežto Sulík dojednal "celkom slušnú sumu"

Rozdiel medzi Matovičom a Sulíkom je pre mňa osobne v tom, že Matovič je klamár na pohľadanie, Richard je skôr pragmatik a človek, čo dá na dôkazy, ak ide o ekonomické témy. Preto som tu dostal ďalšiu ranu.

Na tlačovke Sulík povie, že "podpísali sme zmluvu, ktorá je pre Slovensko veľmi výhodná" a na tej istej tlačovke povie, že "Slovenská republika pri tomto prevode dostane celkom slušnú sumu, a to 35 miliónov eur."

No tak Richard Sulík ! Prečo sa držať takto v úzadí ? Veď zmluva je pre Slovensko "veľmi výhodná" , tak to musela byť minimálne skvelá až geniálna suma ! .... ale ja viem, klamať ti nejde. Ja by som to ani nenazval celkom slušnou sumou, ale proste sumou.

3. Richard sa nebude vyjadrovať k detailom rokovaní

Ako sám povedal na konci tlačovky, dosť nervóznym spôsobom, týmto podpisom je preňho táto vec uzavretá. Tak sa opäť pýtam, a čože toľko tajností ? Takáto výhodná zmluva pre Slovensko a my to za deň zbúchame a už sa k tomu nebudeme vracať ? Veď ak by to bolo také výhodné, tak je to skvelá príležitosť na zviditeľnenie svojej práce ako ministra !

4. "Za koľko sa predával ten podiel ?" - "Ďakujem pekne za vaše otázky. Poprosím ďalšiu otázku."

Keď už teda máme v hlave toho červíka, že to teda akosi nebolo úplne v poriadku, poďme to rozobrať ďalej.

Keď sa pýtali Richarda, aká bola cena pri predaji, povedal, že "veľa" . Ok dík.

Tak skúsili aj nemeckého zástupcu, ktorý od jedného novinára dostal tri otázky naraz, a zhodou náhod na tú otázku o cene zabudol odpovedať. Ale tak stane sa že ? Ibažeby ste sa s Richardom dohodli, že otázku ceny nebudete nejak veľmi vyťahovať a preskočíte ju zámerne.

Tak ešte raz to novinár skúsi "a čo cena ?".

Odpoveď od 18:33 na tlačovke : "budú ďalšie formálne kroky, ako napríklad schválenie prevodu akcií valným zhromaždením" - VAAAU to je dôležitá informácia ! Presne to , na čo sme sa pýtali, no ale pánko pokračuje: "k cene sa mi ťažko vyjadruje, pretože bola súčasťou veľkej medzinárodnej transakcie a šlo to trošku ťažšie, keďže sme mali aj spoluvlastníka a to SR."

Červenou som zvýraznil, že cena bola súčasťou veľkej medzinárodnej transakcie. Trochu sa pri tom teda zastavím.

Vrátim sa na čas 15:53 kde pán Klaune prostredníctvom prekladateľa hovorí: "nadobudnutie podielu vo VSE je súčasťou väčšieho medzinárodného projektu medzi spoločnosťami E.ON (kupujúci) a RWE (predávajúci)."

Čo to teda znamená ? E.ON a RWE sú krásnym príkladom medzinárodnej obchodnej politiky na úplnom high level. Rozparcelovaná Európa a akurát sa dohadujú o obchode v strednej Európe. Tie rozhovory za ich stolom prebiehajú asi takto "stiahneme sa z Bulharska, ak nám predáte podiel na Slovensku." prípadne "nezavadzajte nám v juhovýchodnej Európe a my sa stiahneme zo strednej Európy." To som dal úplne zjednodušene.

No a potom sa na tlačovke prirodzene ťažko obhajuje cena, keď bola (zrejme) schválne nízka, pretože bola súčasťou veľkej medzinárodnej transakcie . Tá cena už len kvôli tejto červenej vete nemohla byť vysoká.

5. Aká je teda cena za 49% VSE ?

No, priznám sa, že netuším aká bola cena a neviem či sa niekedy pravdu aj dozviem. Bohužial, nie som špecialista na predaj akciových spoločností a neviem ako sa tam taká cena môže stanoviť.

Jediná možnosť, ktorá ma napadla je potom samotná cena akcií. Je to akciová spoločnosť, akcie predstavujú hodnotu firmy a aj tie samotné boli hlavnou súčasťou tej transakcie, hovoril o tom aj pán Klaune v tej časti o schválení prevodu akcií valným zhromaždením.

Ešteže existujú výročné správy.

Čo tu teda máme.

Jedna akcia má hodnotu 33,19 eur k 31.12.2019

SR vlastní 1 715 130 akcií (51%)

RWE vlastní 1 647 870 akcií (49%)

Hodnota akcií, čo vlastní RWE je teda 1 647 870 x 33,19 = 54 692 805,3 eur.

Takmer 55 miliónov eur. Nakoľko sa predávali akcie, tak tie stáli toľkoto.

No a teraz mám v hlave druhého červa a s ním aj niekoľko teórií.

1. Nakoľko to bola medzinárodná dohoda v medzinárodnom projekte, tak to tie firmy potrebovali spraviť ozaj čo najrýchlejšie a kupovali sa akcie, podľa toho, koľko stoja. Teda za veľmi málo peňazí. Nemá zmysel si niečo predávať za veľa peňazí, ak robíte viacero obchodov v "medzinárodnom projekte" naraz. A preto cenu taja.

Ale toto by nám snáď Richard nespravil. Toto veru nie, dúfam, že nie.

2. Cena akcií sa zmenila pred touto transakciou, možno aj desaťnásobne ? Potom by stála transakcia 550 miliónov eur ? O tejto "veľkej" sume to Richard hovoril, že sme si nemohli dovoliť ? Bolo by vôbec legálne takto navyšovať hodnotu akcií tese pred predajom ? Prečo by to vôbec dve spriaznené firmy robili ?

3. Predajná cena bola naozaj za 55 mil eur, ale ešte tam pridali nejaké nadhodnotenie alebo čo. Kto je fajnšmejker v týchto veciach, nech potom napíše do diskusie, čo všetko určuje predajnú cenu akciovej spoločnosti.

6. Kvôli tvojím tajnostiam a mojej zvedavosti, si v pomyselnej charakterovej tabuľke stratil 10 bodov dôveryhodnosti, Richard.

Čím menej informácií, tým viac dohadov a dohady bývajú vždy menej ľúbivé. Škoda Richard.

7. (Bonusový bod. Plot twist. Dejový zvrat.) Richard Sulík zachránil firmu pred štátnym rozkrádaním.

Keď Fico vravel o Slovenskej energetike ako o zlatých vajciach, mal pravdu. Všetko sa dá dohľadať, napríklad aj to, že v roku 2019 mali VSE holding a.s. čistý zisk 67 miliónov eur. ktoré sú ešte aj tak ďalej "zdanené" 51% podielom Ministerstva hospodárstva SR v tejto spoločnosti, čiže dividendy z akcií sa vyplácajú na štátny účet. Dejový zvrat v tomto príbehu môže byť aj ten, že Richard Sulík nechcel VSE odkúpiť, lebo on už tak nejak verí v to, že čo je štátne sa hneď rozkradne a akonáhle by tomu mal šéfovať nejaký "pán politicky nominovaný manažér" tak za 5-10 rokov, by ešte štát dotoval zo svojho na udržanie chodu tejto akciovej spoločnosti. Nooo, tak to už je iná vec, aj tak sa dá.

Well done, Richard !