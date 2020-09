Čo ak je Zem plochá okrúhla doska ?

Internet ma zaviedol do sveta ďalšej konšpiračnej teórie, a to Flat Earth, resp. plochá Zem. Na akých základoch je táto teória postavená ?

Je to tak. Skutočne existujú ľudia, ktorí bytostne veria, že Zem je plochá. Nie sú to žiadny trollovia, sú to skutoční ľudia.

Združujú sa

Diskutujú.

Dokazujú.

Momentálne ich počet na základe FB skupín a Youtube kanálov odhadujem na 50 až 150 tisíc ľudí (a to len v USA a UK) . Prešiel som si desiatky článkov po internete a niekoľko hodín videí na YouTube, aby som lepšie pochopil, ako sa snažia argumentovať, že Zem je vlastne doska.

Preto som sa rozhodol, že zhrniem to, čo som sa dozvedel, pre vašu lepšiu predstavu.

1. Argument Bibliou



Najzákladnejší argument je, že Boh povedal, že Zem je plochá, stála a nemenná. Moderná veda sa však snaží od Boha odkloniť a zničiť božie posolstvo.

Argumentujú citátmi z Biblie ako napr.

- kniha kroník 16:30 Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa.

- žalmy 93:1 Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.



To napríklad podľa nich ukazuje na to, že realita je geocentrizmus (Zem je stred všetkého, lebo jej poloha je nemenná)

alebo

Kniha zjavenia 1:7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.



Čo znamená, že ak by Zem bola guľatá, nemohlo by ho predsa každé oko vidieť, takže zem musí byť plochá. LOGIKA .

Nie, nevymýšľam si. Tu je dôkaz. https://www.lockhaven.edu/~dsimanek/febible.htm

Prakticky väčšina teórie pochádza z Biblie, avšak musí byť podopretá aj "súčasným pozorovaním"

Inak, plochá Zem vyzerá takto.



Severný pól sa nachádza v strede kruhu. Na okrajoch po obvode je Antarktída, ktorá bráni oceánom vyliať sa. Slnko a Mesiac sú pár tisíc kilometrov nad zemou. Hviezdy sú tesne pod kupolou, ktorá je zo skla alebo z priehľadného ľadu (vedú sa spory :) ).

No a teraz najčastejšie otázky, na ktoré majú, samozrejme, odpoveď. (každú odpoveď som našiel buď v komentároch alebo vo videu, nič nie je vymyslené mnou)



Prečo sa nikto nevydá na Antarktídu skontrolovať okraj Zeme ?

NASA a vlády po celom svete vytvorili dohodu, že Antarktída bude neutrálna. Výletné expedície majú zakázané ísť ďalej ako pár kilometrov od pevniny. Okraj Zeme po obvode stráži svetová armáda, preto to momentálne nikto nemôže dokázať.

Prečo si myslíte, že Slnko je "tesne nad mrakmi" ?

Máme dôkazy. Ak by bolo Slnko vzdialené desiatky miliónov kilometrov, mraky by nedokázali vytvoriť slnečné lúče v takomto uhle ako na obrázku. Ak totiž spojíte lúče smerom nahor, Slnko musí byť tesne nad mrakmi.

Aké veľké je teda Slnko ?

Čo je vlastne Slnko ? Skôr je to niečo ako hmota nabitá elektromagnetickou energiou. Jeho veľkosť je približne rovnaká ako mesiac. To preto sa pri zatmení takmer dokonale prekrývajú. Bola by totiž priveľká náhoda, aby Slnko vzdialené desiatky miliónov kilometrov malo v našej perspektíve rovnakú veľkosť ako Mesiac. Taká náhoda je nemožná.

Čo hovoríte na gravitáciu ?

Neexistuje. Ak je gravitácia taká silná, prečo pritiahne loptu k zemi, ale dym z cigarety smeruje nahor ?



A čo GPS a satelity ?

GPS nevysielajú satelity ale meteorologické balóny tesne pod kupolou. Satelity ak existujú, tak sú len v kupole.

Ako funguje magnetizmus na plochej zemi ? Severný magnetický pól je približne v strede, ale kde je južný ?



Zem má jadro tvorené magnetom, ktorý ma podobu prstenca, nie gule, preto magnetické pole funguje a dáva zmysel.

Ako sa menia ročné obdobia ?



Slnko nemá horizontálnu dráhu voči Zemi, ale naklonenú. Náklon sa mení každý polrok.

A čo vesmírne rakety a fotky z vesmíru ?

Vesmírne rakety v skutočnosti nemôžu vyletieť nad kupolu, preto, keď sú vysoko vo vzduchu, tak už neletia kolmo nahor ale menia uhol na horizontálny voči Zemi, to je preto, aby nenarazili do kupoly. Fotky Zeme z vesmíru sú photoshop.

A čo napríklad video z auta Tesla, ktoré sa natáčalo vo vesmíre a bolo vidieť guľatú Zem ?

Na aute odstránili zrkadlá, ktoré by mohli zobrazovať veci, ktoré nechcú aby sme vedeli. Podvod by sa realizoval ťažšie.

Robíte niečo proti propagande guľatej Zeme ?

Áno, napríklad ideme do obchodu a vytrhávame strany z kníh o guľatej Zemi.

https://www.youtube.com/watch?v=0JXiefMAc2Q od 0:20 do 0:45

Alebo na vlastných konferenciách organizujeme súťaže v trhaní encyklopédií o guľatej Zemi

......

Ešteže na Slovensku máme len Sorosa.