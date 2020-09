Čo všetko je fér podľa Matovičovej logiky

Dnes náš premiér zverejnil pravidlá ohľadom hromadných podujatí. Na každom môže byť maximálne 50 ľudí. Či na štadióne, či v nejakej kaplnke, alebo v mini bare, kde akurát hrá mini kapela. "Takto je to fér" - podľa Matoviča.

LEBO TAK JE TO FÉR

50 ľudí v kaplnke s veľkosťou 200 metrov štvorcových , predstavuje predsa rovnaké riziko nákazy ako 50 ľudí na štadióne s veľkosťou 15 tisíc metrov štvorcových ! Lebo tak je to fér !

Na druhej strane v tescu alebo v kauflande môže byť aj 200 ľudí ak to dovoľuje veľkosť plochy, ale na štadióne rozhodne nie. Lebo tak je to fér !

V montážnej hale vo veľkosti plochy štadióna môže byť aj 500 ľudí, ale na štadióne samotnom nie. Lebo tak je to fér !

Čo všetko je teda ešte fér podľa tejto logiky ?

Možno dnes príde na tlačovku minister financií a povie, že od zajtra bude každý zamestnanec platiť daň z príjmu nie na základe percenta, ale stanovenú fixnú sumu 200 eur. "Aby si teda nikto nikomu nemohol nič závidieť a vyčítať. Všetkým jedným metrom. Lebo tak je to fér !"

Možno dnes príde na tlačovku minister hospodárstva a povie, že je akútny nedostatok topánok a preto sa od zajtra budú vyrábať len veľkosti 42. No a čo, že niekto sa bude tlačiť a bude mať väčšie riziko zranenia. No a čo, že niekomu bude topánka úplne voľná a aj to bude znamenať diskomfort. "Aby si teda nikto nikomu nemohol nič závidieť a vyčítať. Všetkým jedným metrom. Lebo tak je to fér !"

Možno dnes príde na tlačovku minister soc. vecí a rodiny a povie, že zistil, že priemerný počet detí v školských jedálňach je 120. Preto každá jedna školská jedáleň na Slovensku dostane dotáciu na uvarenie 120 obedov denne. No a čo, že niektoré jedálne varia len pre 30 žiakov. No a čo, že niektoré varia pre 500 žiakov. "Aby si teda nikto nikomu nemohol nič závidieť a vyčítať. Všetkým jedným metrom. Lebo tak je to fér !"