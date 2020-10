Čo v škole zameškáš, v dospelosti akoby si (ne)našiel, aneb Dunning-Kruger sa predstavuje

Dnes padol rekord počtu nakazených na Covid-19. 797 ľudí pri 9170 testoch. Popierači sa ale opierajú o matematiku s tým, že "keďže sa testuje viac, tak je aj viac pozitívnych, je to len priama úmera" . No iba žeby nebola.

Najprv teda nejaké čísla a fakty - všetko zhrnuté do jedného grafu. Vytvorený za 5 minút z oficiálnych zdrojov ( https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/ )

Skúsim ten graf nejak jednoducho opísať.

Graf hovorí o tom, koľko percent ľudí z testovanej vzorky bolo aj pozitívnych. (konkrétne sivá čiara)

Prvá vlna: Percento pozitívnych klesalo z maxima 19% úplne na začiatku testovania (13.marec , 56 testovaných, 11 pozitívnych) až na nulu. Hlavným faktorom klesania tohto percenta pozitívnych bol počet testov, ktorý sa rapídne zvyšoval.

Prišlo obdobie medzi vlnami, kedy percento testovaných bolo skoro nula, keďže aj počet pozitívnych bol skoro vždy nula, resp. takmer nula.

Otočenie trendu percenta pozitívnych však nastalo niekedy v júni resp. júli, kedy bolo percento pozitívnych z testovaných cca 1,3%.

V auguste to bolo priemerne 2,3%.

September 1. týždeň : 3,2%

September 2. týždeň : 3,9%

September 3. týždeň : 6,8 %

September 4. týždeň : 9,5 %

Záver je teda taký, že je jedno koľko sa spraví testov, počet pozitívnych neustále rastie, ako je vidieť v percentách za september.

Medzi počtom testovaných a nakazených teda neexistuje žiadna priama úmera, ktorá by hovorila o tom, že ak otestujem viac ľudí, tak v rovnakom pomere budem mať aj počet nakazených. (napr. pomer 7% každý deň, každé jedno testovanie ) Tento predpoklad je KLAMSTVO ! Pomer nakazených k testovaným sa od júla týždeň čo týždeň zvyšuje !

Pravdu povediac, žiaden kalendárny týždeň nemal väčší pomer medzi nakazenými a testovanými ako ten predošlý. Bez ohľadu na to, kedy sa robilo koľko testov. Takže buď dokážu zdravotníci lepšie dohľadávať kontakty (čo Matovič vravel, že dohľadávať a testovať blízke kontakty sa darí do počtu 300 nakazených denne, nad 300 je to už problematické a nestíha sa) , alebo jednoducho, vírus sa proste šíri. Tak či tak, s pravidlami o úmere to nič nemá.

Matematika, 5.ročník ? Snáď ? Nakazení deleno testovaní, hodím do grafu, vidím trend. Bodka. " Pani učiteľka. Ja už mám spravené ! "

Veľa ľudí však tieto základné počty preskočilo.

Nie nechýbali sme v škole, keď sa vysvetľovala priama úmera, a čo ty ?

Ľudia veru nevedia počítať a patríš medzi nich. Priama úmera medzi testovanými a pozitívnymi totiž neexistuje a stačilo ti na to 5 minút hľadania dát.

Mimochodom, doteraz sa testovalo 209 dní, z toho v tvojom odhade 9-10 percent skončili iba 2 dni: 21.marca. : 9,3% , a 28.septembra. : 9,0 % . Chlape, veď si sa skoro ani netrafil do rozptylu, pritom ním argumentuješ, že je to tak stále.

Škoda, Dunning-Kruger.

Ach áno, a čím viac čítania a učenia sa gramatiky, tým menej "nakazeních". Tiež priama úmera, čo povieš ?

Okolo 13% sme mali až raz. A to 27.9.2020: 13,6%, čiže tri dni dozadu. Tvoja pamäť je obdivuhodná !

Vždy sa držíme na 7%-9% testovaných ? Jedine ak si bola doteraz v jaskyni.

40. kalendárny týždeň sa stalo prvýkrát, čo sme mali priemerne nad 7%. Za celu dobu pandémie - od marca. Napriek tomu to voláš vždy ? Zaujímavé skreslenie reality. Na vine sú určite média.

Dunning-Kruger.

Tak sme si to dali do pomeru, a zistili sme, že predošlý týždeň bol rekordný.

Keď sa ale stretnú dvaja Dunning-Krugerovia, všetci im choďte z cesty !

To už si zo mňa robíš srandu.

V Slovenskom hnutí obrody majú tiež jasno, ako sa ten PPP (percentuálny podiel pozitívnych) vyvíja.

A zato pôjdu poškole !

...

PS: blog je satira ohľadom matematiky, nie názor na testovanie.