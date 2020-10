Keď ľudia porovnávajú dnešnú "stratu slobôd" s dobou nacizmu...

Čo vznikne spojením pandémie Covidu-19, modernej rozmazlenosti, náchylnosťou veriť v hoaxy a pripojením k internetu ? No predsa názor, že si dnes prechádzame rovnakým terorom, ako ľudia v dobách nacizmu.

Tak nejak ( a možno, že presne takto) to vidí istá časť obyvateľstva.

Jožo a nacizmus

Všetky tie príkazy nosiť povinne rúško v autobuse, v potravinách, či v práci, to už nech ma radšej zastrelia - povedal Jožo z Covidu nad Hoaxom po štvrtom pive kamarátom. Nakoľko mu dcéra dala k narodeninám rodinný paušál s 500 MB dát, nezabudol v okamihu zasurfovať na obľúbenú webovú stránku, kde mu denne dvíhajú zlč správy o vymyslenom víruse, 5G žiarení, spoločenskej homosexuálnej apokalypse, blížiacej sa tretej svetovej vojne, či správy o strate vlastnej identity. Všetko ho to tak serie, že sa z tých negatívnych správ stala po čase jeho záľuba. Prežiť deň bez informácie o čipoch, tajných spolkoch a žrebovaní vymyslených čísel pozitívnych na Covid už akoby ani nebol dňom. Čo z toho, že ak by vypol tie internety čo i len na mesiac, tak zrazu by nebolo ani vojen, ani migrantov, ani čipov, ani vírusu, ani vrážd. Bol by už len on, jeho manželka Petra, jeho rodina, jeho kamaráti, jeho práca, jeho krčma, jeho kostol, jeho dedina. Ako za starých dobrých čias. Najzaujímavejšia informácia dňa by bola, že susedinu dcéru nabúchal mládenec z vedľajšej dediny a tak narýchlo chystajú svadbu. Ale Jožo chcel niečo viac, Jožo chcel byť prepojený so svetom. Lebo predsa na tom záleží, na článkoch anonymov na internete.

A tak vznikol status.

A možno, že je to aj pravda. Teda pre Joža. Možno to Jožo naozaj takto cíti. Koho vinou ? Asi nie tej dediny, toho piva, či tej nedeľnej svätej omše. No asi ten internet za to môže. A možno ani ten nie. Možno tie osoby skrývajúce sa za anonymom internetu, ktoré cielene využívajú podvedomý princíp bytia. Večný boj - zápas silného so slabým. Nacistický pilier sociálneho darwinizmu. Vytvor ľuďom nepriateľa, proti ktorému budú bojovať.

Niektorí ľudia potrebujú strach ako vnem, vďaka ktorému majú pocit, že sú nažive. Jožo to potreboval tiež, ani nevedel a internety mu vytvorili ďalekého nehmotného nepriateľa, ktorý síce do jeho dediny nikdy nezavítal, ale on ho má v hlave a to stačí. Ten pocit, že mu namontujú v okolí 5G vysielač, ktorý bude tvoriť rakovinové bunky. Ten pocit, že vlastnoručne okopané zemiaky z role v sebe možno obsahujú látky z chemtrails postrekov,. Ten pocit, že ako slabý jedinec, musí bojovať proti silným korporáciám, ktoré do vakcín vkladajú čipy, ktoré majú za cieľ zmeniť správanie človeka. Ten pocit keď neexistujúci vírus je toho všetkého súčasťou, ako začiatok veľkého plánu.

V tom momente, keď už už čakáš niečo hrôzostrašné, čo sa privalí do tvojej dediny, sám si pritom v neistote, lebo nevieš, či to budú tanky, migranti alebo homosexuáli, a tak striehneš s mysľou napätou ako keď sa snažíš chytiť muchu holými rukami. Stačí jeden impulz, ktorý keď sa k tebe dostane, všetky problémy sa razom zhmotnia a spustia reťazovú reakciu adrenalínu, strachu, chaosu, ale aj dôvery v to, že "ja som to hovoril !" .

A impulz prišiel. Spúšťačom všetkých tých nepriateľov, proti ktorým Jožo bojuje.... bolo rúško.

Nepriateľ sa zhmotnil, už je tu, už je v jeho krčme, už je v jeho kostole, v jeho dedine. Začal sa boj. Boj o holý život. Rovnako ako Jožovi, tak aj Židom pri nástupe nacizmu začal nepriateľ dávať zo začiatku len pravidlá. Toto nesmieš, toto je povinné, tu nie si vítaný. Ak odmietneš rešpektovať naše príkazy, tak si zoberieme celý tvoj majetok a ty skončíš v base ( v prípade Žida ) , tak ťa poprosíme aby si si to rúško nasadil, keď si v obchode ( v prípade Joža ). Príkazy sa ale budú stupňovať. Plán musí pokračovať. Nasledovať bude sterilizácia, selektívny genetický výber a zničenie kultúrneho ducha ( v prípade Žida ) , nasledovať bude vakcinácia s čipom, čo sleduje tvoju aktivitu ( v prípade Joža ) . Keď ostatná spoločnosť sa bude len prizerať a pasívne prenechá moc nepriateľovi, nasledovať bude tretia fáza. Koncentračné tábory, otroctvo, vyhladenie rasy ( v prípade Žida ) . Aktivovanie genetických mutácií vo vakcínach, bolesti a smrť niekoľkých stoviek miliónov, možno miliárd ľudí. Pričom každý kto prežije bude kontrolovaný, čipmi. Vytvorí sa nová generácia, ktorej bude bohatstvo Zeme stačiť, všetko pod taktovkou Billa Gatesa. Ak by náhodou vakcíny nestačili, homosexuálna propaganda zníži plodnosť natoľko, že sa civilizácia vyhubí aj sama ( v prípade Joža ) .

Jožo vie, že teraz nemôže prestať. Vie, že nepriateľ útočí. Vidí to napríklad v televízii, kde ho premiér nazve bláznom, lebo nerešpektuje opatrenia, kde ho mainstream označuje za konšpirátora. Toto sú presne tie podnety, ktoré Jožo potrebuje na to, aby nepovolil, práve naopak, utiahol. Ako malé dieťa, ktoré plače len vtedy, keď ho niekto pozoruje. Jožo získal pozornosť, takže vie, že to čo robí, musí byť správne.



A preto internetový komentár, kde samého seba a svoju situáciu prirovnáva k strachu Židov o svoj život počas nástupu nacizmu, je vlastne v pohode. Teda pre Joža.