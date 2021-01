Migranti neexistujú ! Povedal kotlebovec, ktorý si ich pomýlil s vírusom

Kde bolo tam bolo, za osemdesiatimi ôsmymi horami žil mladý junák, ktorý sa chcel stať kotlebovcom. Sledoval ich názory na vírus, argumenty a kauzálne vysvetlenia udalostí, až zrazu ich začal používať aj na migrantov.

Tento mladý junák sa volal Nariám Kobleta. Nariámov veľký vzor bol Marián Kotleba. Vždy chcel byť ako on, ale nevedel ako na to. Prišlo mu na um, že musí pochopiť zmýšľanie svojho vodcu a tak začal študovať jeho názory a tiež názory všetkých kotlebovcov. Po dlhom čase si Nariám povedal, že už chápe logike uvažovania svojich budúcich kamarátov a tak ich začal smelo využívať v praxi.

Písal sa marec 2021 a do Európy začali prichádzať migranti, pred ktorými každý deň varovali kotlebovské weby. Nariám si povedal, že je čas zúročiť to, čo sa za posledné obdobie naučil pri víruse. To, čo ho naučil jeho vzor. Každý deň čítal na weboch, ktoré mu odporučil sám Marián Kotleba, správy o príchode ďalších a ďalších migrantov.

A preto sa začal zamýšľať :

"Ak ma médiá každý deň informujú o príchode nebezpečných migrantov do Európy, prečo som ešte žiadneho nevidel ? Čo z toho vyplýva ? Je to hoax ! Migranti neexistujú ! "

Tento názor začal zdieľať medzi svojimi kotlebovskými kamarátmi, ktorí mu však preto nadávali do liberálnych fašistov. Nariám nechápal. Veď to isté predsa tvrdili pri víruse v prvej vlne. Že keď ho nevideli, tak neexistuje.

Po pár mesiacoch však začínal aj on na uliciach migrantov stretávať. Už mal dôkaz, že existujú. Chcel sa o nich dozvedieť niečo viac a tak o nich čítal na kotlebovských weboch. Migranti sú nebezpeční ! Okradnú vás ! Znásilnia vás ! Zabijú vás !

On však tých pár migrantov videl, no a nič sa nedialo.

A preto sa začal zamýšľať:

"Kotlebovské weby každý deň rozprávajú o tom, akí sú migranti nebezpeční, pričom poznám ľudí, ktorí sa s nimi stretli a nič sa im nestalo ! Ako prežili stretnutie s migrantom ? Čo z toho vyplýva ? Média šíria strach a nenávisť ! Média sú zapredané aby sme sa báli, aby nás mohli ľahšie ovládať ! "

Nariám sa teda opäť šiel pochváliť medzi kotlebovcov s tým, že použil logiku, ktorú sa naučil pri víruse. Že ak média každý deň šíria správy o nebezpečenstve migrantov, ale on sa s nimi stretol a nič strašné sa mu nestalo, tak sú médiá zapredané a naschvál nás strašia. Veď presne tak to kotlebovci tvrdili aj pri víruse, teda, že médiá nás ním každý deň zastrašujú, pričom sa všetci kotlebovci záhadne vyliečili. Jasný dôkaz zapredaných médií.

Kotlebovci mu opäť začali nadávať do liberálnych fašistov. Nariám opäť nechápal. Veď len použil ich logiku pri víruse na migrantov. Prečo zrazu kotlebovci vravia, aby sme sa báli migrantov, keď pri víruse vraveli opak ?

Nariámovi asi niečo unikalo, ale nevzdával sa. Prešli ďalšie mesiace a kotlebovské médiá začali každý deň písať o mŕtvych, ktorých zabili migranti. V pondelok zabil migrant starú babku na juhovýchode Nemecka. V stredu zabil migrant nožíkom štyroch ľudí v nákupnom centre vo Francúzsku.

Nariám mal poslednú šancu ako sa zapáčiť kotlebovcom.

"Rozmýšľaj Nariám ! Rozmýšlaj ! Čo vraveli kotlebovci, keď boli každý deň v médiách správy o mŕtvych na covid ? Použi rovnakú logiku ! Nepokaz to !"

A Nariám na to nakoniec prišiel ! S veľkou nádejou preto šiel k svojim kamarátom kotlebovcom a spustil:

"Prečo médiá nepíšu o tom, koľko ľudí zomrie na cestách kvôli opitým šoférom ? Prečo nepíšu o obetiach domáceho násilia ? Tieto obete vás nezaujímajú ? Stále len migranti, migranti ! Len nás chcete zastrašiť, pričom ľudia zomierajú aj inak ! Naučte sa s nimi žiť ! "

Nariám bol natešený, že konečne pochopil logiku kotlebovcov. Veď to isté tvrdili oni pri covide, že médiá nás manipulujú, akoby iné príčiny smrti už ani neboli.

Opak sa však stal pravdou, Nariámovi opäť začali nadávať do liberálneho fašistu a do hlúpej ovce. So slzami v očiach sa nakoniec vzdal myšlienky, že by mohol byť ako Marián. Nemá na to. Každý sa stať kotlebovcom jednoducho nemôže.