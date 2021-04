Uniknutá komunikácia medzi Matovičom, Krajčím a ŠÚKLom

Na internet podľa neoverených informácii možno údajne unikla komunikácia o kúpe ruskej vakcíny medzi Matovičom, Krajčím a ŠÚKLom. Ponúkam jej prepis.

(Február)

Krajčí: Ahoj Igor, počuj, ja som už v koncoch. Na vláde ma nikto nepočúva, čísla nakazených nám stále rastú, verejnosť na mňa veľmi tlačí a ja už neviem čo mám robiť. Ani modlenie už nepomáha.

Matovič: Neboj sa Marek. Ja už niečo vymyslím. Ako vždy :)

...

Matovič: Čo keby sme kúpili ruské vakcíny ? Tie zo západu aj tak meškajú. A Rusi nám isto predajú.



Krajčí: Igor, ty si super ! Že ma to nenapadlo ! Tým nachvíľu upokojíme verejnosť že niečo robíme a zaočkuje sa viac ľudí, ktorí by sa inak neočkovali ! Hneď to idem povedať kamošom.

Matovič: Počkaj Marek ! Čo keby sme o tom nepovedali nikomu, ani vládnym kolegom ? To by bola aká bomba ? Veď by nás potom mali všetci za hrdinov. Nepamätáš, ako dobre v novembri vypálilo to testovanie ? Skoro sme vírus porazili ale vtedy nám to pokazil Sulík. Máme druhú šancu a ja nikoho nenechám aby to zas domrvil !

Krajčí: No dobre Igor, aj keď... ale nič , ty si šéf.

Matovič: Ešte ma tak napadlo, čo keby sme tú vakcínu šli privítať až na letisko ? Znásobila by sa tým naša reputácia ! Áno, tak to spravíme, všetko mám premyslené, nič sa neboj !

Krajčí: (videné)

(marec - po tlačovke na letisku)

Matovič: No vidíš Marek, tak si sa bál ! Vakcíny už máme, ideme očkovať !

Krajčí: Juchúúú !!!

Matovič: Vybavíš to ?

Krajčí: Čo ako ?

Matovič: No schválenie, distribúciu a očkovanie.

Krajčí : JAA ???

Matovič: A kto ??? Veď ty si minister zdravotníctva :D nerob si zo mňa srandu Mareče ! Proste to niekde podpíš, ja to dám na Naďa nech to rozvezie a šup šup.

Krajčí: Ale ja sa bojím to podpísať. Ja ani nerozumiem čo je v tej kúpnej zmluve, ja za to nechcem byť zodpovedný, Igor, veď to bol tvoj nápad tak jej udeľ výnimku ty , veď to môžeš.

Matovič: Bože Marek ty si posera. Zas musím niečo vymyslieť.

(marec - týždeň po kúpe vakcíny)

Matovič: Haló, ŠÚKL ? Tu Igor, premiér.

ŠÚKL: Zdravíčko, čo treba ?

Matovič: Mám tu taký papier, len mi ho podpíšte a ja pôjdem.

ŠÚKL: Pán premiér, tie vaše hry na bieleho koňa už po tých rokoch ani nie sú vtipné

Matovič: Aaaale, veď ja len tak, trošku srandy :) Ale teraz vážne. Mám tu vakcínu z Ruska, niekto nám to musí podpísať a Marek má niečo s rukou či čo. Nejaká alergia.

ŠÚKL: Veď EMA ju ešte neschválila, čo my máme robiť ? Musíme len čakať.

Matovič: Nie, musíte ju schváliť a podpísať, načo som ju vybavil ? Čo bude teraz stáť v skladoch ?

ŠÚKL: To nie je len tak pán premiér. Ide o neregistrovanú vakcínu. Všetko má svoj postup. My tu nemáme kapacity robiť rozbory a analýzy liekov ktoré vznikli pred pol rokom. My tu ani nie sme poriadne vedecké centrum. Veď naposledy sme riedili jablkovú šťavu v alkohole. Nám len príde raz za mesiac zoznam liekov z EMA, ktoré máme schváliť a ktoré máme vyhodiť a my to tak spravíme. Sme skôr úradníci ako špičkoví vedci.

Matovič: Keď ja môžem byť premiér, vy môžete byť vedci ! Nechcite aby som sa nasral, lebo vás všetkých vyrazím ! Otestujte ju na myšiach, mne je to jedno ! Do mesiaca tu chcem podpis !

ŠÚKL: Tak nám aspoň odtajnite kúpnu zmluvu k tej vakcíne. Nech sa máme aspoň o čo oprieť , pozrieme podmienky a každá info navyše nám pomôže.

Matovič: No vy ste otravní. Nebojte sa nič, mám to pod kontrolou. Proste ju akože otestujte a schváľte.

ŠÚKL: (videné)

(apríl - pred týždňom)

Matovič: Marek počuj, ty si čítal tie zmluvné podmienky pri kúpe Sputnika V ?

Krajčí: Ja ? Nie , nemal som čas. Musel som riešiť veci s demisiou. Prečo ?

Matovič: Volal mi niekto a hovoril ruským jazykom. Teraz neviem či Andrej zase viac popil a si zo mňa robí srandu, alebo to bolo naozaj, aj tak som rozumel len Zdrástvujte Igorja, daváj Sputnik nazád, dasvidáňja . Že vraj neboli splnené nejaké podmienky.

Krajčí: Takže tú Zakarpatskú Ukrajinu si im nakoniec nedal ? :D

Matovič: Vieš čo, neser ma.

Krajčí: Prepáč, ale ja už niesom minister. Neviem, ako by som ti pomohol.

Matovič: Aj tak by si nič nespravil, to je jedno. Musím to na niekoho hodiť !

(apríl - súčasnosť)

Matovič: Hej ŠÚKL. Volali mi Rusi, že vraj neboli dodržané nejaké zmluvné podmienky, že vraj ju testujete v labáku, ktorý nemá certifikát od EÚ, tak tú vakcínu chcú vrátiť, čo to má znamenať ?

ŠÚKL: Veď my sme od vás chceli tie zmluvné podmienky. Vraveli ste, že nedáte a že to máte pod kontrolou . Ako sme mali vedieť čo máme dodržiavať ?

Matovič: Najprv Sulík a teraz mi to kazíte vy ! Idem písať status, idioti !

(koniec konverzácie)