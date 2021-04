AstraZeneca ruší zmluvy so štátmi, v ktorých sa píše o údajných negatívnych účinkoch

Podľa neoverených informácií, možno, údajne AstraZeneca ruší zmluvy s každým štátom, v ktorom sa médiá o vakcíne vyjadrujú negatívne. Spoločnosť vraj nechce prísť o dobré meno vakcíny a nenechá sa zatiahnuť do hybridnej vojny.

Tento článok je vytvorený ako satira toho, ako by vyzeral svet, ak by sa AstraZeneca správala ako Sputnik , aneb Prečo dôverujeme vedcom, keď odhalia nedostatky pri AstraZenece a zároveň im nedôverujeme, keď odhalia nedostatky pri Sputniku V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

16.04.2021 / Bratislava, Paríž, Belehrad / AFK GG WP red. pos. scr.

Pred nedávnom svet obleteli správy, že tvorba krvných zrazenín u pacientov môže mať spojitosť s podaním vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Britsko-švédska spoločnosť tieto obvinenia odmieta a prichádza s dodatkom, že ak sa naďalej budú médiá v jednotlivých štátoch vyjadrovať o vakcíne negatívne, spoločnosť je schopná zrušiť všetky zmluvy a previezť vakcíny tam, kde s ňou štátne orgány problém nemajú. To všetko z dôvodu, aby nebolo poškodené dobré meno vakcíny.

"Niekto tu hrá nebezpečnú geopolitickú hru s našou vakcínou. Naše vakcíny sú v poriadku, naše testy neodhalili žiadne zvýšené negatívne účinky. V médiách a na internete sa šíri silná antikampaň s cieľom očierniť našu spoločnosť rovnako ako aj náš národ. Ak sa niekto našou vakcínou očkovať nechce, my im vrátime peniaze, ale nenecháme sa zatiahnuť do tejto hybridnej vojny". Povedal riaditeľ spoločnosti AstraZeneca Joseph McTravish.

Taktiež dodal: "AstraZenecou sa očkuje v 70 krajinách sveta, je ňou zaočkovaných viac ako 100 miliónov ľudí. Ak toto nie je dostatočný dôkaz o kvalite vakcíny tak ja už neviem čo. Opakujem ešte raz, ak budete vakcínu testovať na vlastnú päsť a hľadať v nej negatíva s cieľom pošpiniť naše dobré meno, vakcíny si vezmeme ASAP." (ASAP = as soon as possible, pozn. red. )

Na túto informáciu už zareagoval aj jeden z hrdinov Slovenského národného povstania II. , Igor Matovič.

"Áno, čítal som tie negatívne správy o účinkoch vakcíny. A ja sa vás pýtam, nie je vám hanba šíriť takéto nezmysly ? Viete ako trápne som sa cítil, keď som bol na rokovaní s pánom McTravishom o kúpe vakcíny a on na mňa vytiahol tlačovú správu, ktorá sa šíri slovenskými médiami o negatívnych účinkoch vakcíny ? AstraZeneca sa zaviazala, že vakcíny sú v poriadku. Je našou psou povinnosťou tomu veriť. Ja im verím, hovoril mi to ich riaditeľ z očí do očí a pre mňa je dôležitejšie slovo chlapa, ktorý má srdiečko na správnom mieste ako nejaké testy vakcíny, ktoré vnímam len ako nástroj za každú cenu pošpiniť spoločnosť, ktorá sa 120 rokov venuje výrobe liekov. Veď to je choré, zobuďme sa. AstraZeneca je v absolútnom poriadku a laboratórne testy sú nástroj veľmi špinavej hry."

Rovnaký názor sa začína šíriť aj vo veľkej časti populácie. Ľudia si obľúbili AstruZenecu hlavne kvôli ľudskej blízkosti s Veľkou Britániou a Švédskom.

"Odmietam tie obvinenia o Astre. Musíte trochu porozmýšľať, kto má najväčší osoh z toho pošpiniť Astru. Neverím médiám. Sama som Astrou zaočkovaná a žiaden problém, tak aké zrazeniny ? " Vraví naša čitateľka Mária.

"Bolo jasné, že skôr či neskôr sa objavia nepravdivé informácie o účinkoch Astry. Cieľ je pošpiniť Britániu. Ako vždy. Najprv si vymysleli britskú mutáciu a teraz chybné vakcíny. Nič z toho nie je pravda. Otvorte oči." Myslí si Peter z Medzilaboriec.

"Zrazeniny som mal maximálne v mlieku, ktoré som nechal dlhšie stáť v chladničke. Ovce na túto antikampaň naletia. Ja nie." vtipkoval Marián.

Ako nakoniec kauza okolo vakcíny od spoločnosti AstraZeneca dopadne, sa v tejto chvíli nedozvieme. O ďalších aktualitách vás budeme informovať.

Autor: Anonym