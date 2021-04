Keď si pomýliš kúpu vakcíny so zháňaním alkoholu na dedinskej zábave

Tento príbeh je o dvoch Igoroch. Jeden je premiérom celej krajiny, kým druhý je starostom v dedinke Horná Dolná. Ich postupy pri zachraňovaní situácie sú však rozprávkovo podobné.

Písal sa chladný februárový podvečer. V Hornej Dolnej sa dedinčania pripravovali na pravidelnú oslavu života, priateľstva a dobrej nálady - na dedinskú zábavu, ktorú vždy zvolával starosta. Starosta Igor bol takým dedinským hovorcom, hlasom celej dediny. Každého poznal, všade bol a vždy všetko vybavil. Keď si naposledy dedina nevedela rady s rojom divokých včiel, Igor z večera do rána zohnal dymovnice, vydymil celú dedinu ako za vojny a za dva, tri dni bolo po probléme. Včely sa potom síce vrátili, ale to už bol na vine miestny včelár, ktorý sa na víne zdržal o čosi dlhšie a opitý zabudol včely včas odpratať.

Písal sa chladný februárový podvečer. V Bratislave sa konzílium odborníkov pripravovalo na pravidelnú poradu o pandemických opatreniach, ktorú vždy zvolával premiér. Premiér Igor bol takým vládnym hovorcom, hlasom celej vlády. Každého poznal, všade bol a vždy všetko vybavil. Keď si krajina naposledy nevedela rady so stúpajúcim počtom nakazených koronavírusom, Igor z večera do rána nakúpil testovacie súpravy, nahnal celé Slovensko na dobrovoľne povinné testovanie ako v časoch komunistických volieb a za dva, tri týždne bolo po pandémii. Nakazení sa potom síce vrátili, ale to už bol na vine Sulík, ktorý sa v Dubaji zdržal o čosi dlhšie a opálený zabudol testy včas nakúpiť.

Všetko pripravené. Dedinská zábava sa môže začať. Dídžej pustil Dlouhá noc a tanečný parket sa začal ohýbať pod náporom dupotavých opitých nožičiek. Starosta spokojný s úrovňou zábavy mal zatiaľ čas prijímať komplimenty od dedinčanov, ktorí dnešný večer označovali slovami "už dlho som sa tak dobre nenaje*al" .

Všetko pripravené. Porada o pandemických opatreniach sa môže začať. Krajčí spustil prezentáciu o počte nakazených a pracovný stôl sa začal ohýbať pod náporom ručičiek stláčajúcich písmenká na klávesniciach. Premiér spokojný s pracovným výkonom svojho tímu mal čas si odskočiť na facebookový profil a označiť dnešný večer za "pracovný a efektívny".

V tom sa zábava posunula do 23. hodiny. Barman začal byť trochu nervózny. "Dochádza nám alkohol." povedal. "Ešte hodina, dve a vybuchne to tu. Igor, musíš niečo vymyslieť, nemôžeme predsa zavrieť celú stodolu."

V tom sa prezentácia zastavila na 23. strane. Naď začal byť trochu nervózny. "Dochádzajú nám opatrenia." . Povedal . "Ešte mesiac, dva a vybuchne to tu. Igor musíš niečo vymyslieť, nemôžeme predsa zavrieť celú krajinu. "

"Neboj sa. Ja niečo vymyslím." povedal Igor a zmizol v tme.

"Neboj sa. Ja niečo vymyslím." povedal Igor a zmizol v tmavom bavoráku.

"Už je to hodina, čo som ho nevidel, pritom sme už vážne na mizine. Čo budeme robiť ?" Opýtal sa nervóznym hlasom barman dídžeja. V tom sa v diaľke začali objavovať akési jasné, rýchlo približujúce sa svetlá sprevádzané hlasným hukotom starého naftového motora. Keď sa svetlá ešte viac priblížili, barman rozpoznal obrys svetlosivej Škody 120. "Veď to je Igor na tej jeho starej haraburde. Snáď vezie dobré správy !"

"Už je to týždeň, čo som ho nevidel. Sme najhorší na svete. Čo budeme robiť ?" Opýtal sa nervóznym hlasom Naď Krajčího. V tom sa v diaľke začali objavovať akési jasné, rýchlo približujúce sa svetlá sprevádzané hlasným hukotom starého naftového motora. Keď sa svetlá ešte viac priblížili, Naď rozpoznal obrys svetlosivého vojenského nákladného lietadla Spartan C-27J. "Veď to je Igor na tej jeho starej haraburde. Snáď vezie dobré správy !"

"Chlapciiiii ! Hybajte vynášať ! Mám tu toho plný kufor ! " zakričal Igor víťazoslávne. Kým chlapci dobehli, Igor otvoril kufor a v ňom sa nachádzalo zo dvadsať sklenených fliaš bez označenia naplnených až po okraj.

"Domáca ?" , "Domáca !" Usmiali sa na seba Igor s barmanom. "Čo je to, slivka ? Ako si ju zohnal Igor ? Veď mäsiar Jožo otvára pálenicu až o pár hodín, " pýta sa dídžej.

Igor medzitým chytil do ruky dve fľaše a podal ich kamarátom so slovami: "Už nerozprávajte, pite !"

"Chlapciiiii ! Hybajte vynášať ! Mám tu toho plný kufor ! " zakričal Igor víťazoslávne. Kým chlapci dobehli, Igor otvoril kufor a v ňom sa nachádzalo zo dvesto tisíc sklenených ampuliek bez označenia naplnených až po okraj.

"Vakcíny ?" , "Vakcíny !" Usmiali sa na seba Igor s Naďom. "Čo je to, Sputnik ? Ako si ho zohnal Igor ? Veď EMA ho bude schvaľovať až o pár mesiacov." pýta sa Krajčí.

Igor medzitým chytil do ruky dve ampulky a podal ich kamarátom so slovami: "Už nerozprávajte, očkujte !"

-----------------------------------------

-----------------------------------------

A tak obaja Igorovia zachránili spoločnosť pred prichádzajúcim problémom. Jeden úplne na sedláka, ako sa na správneho starostu Hornej Dolnej patrí. Ten druhý tiež úplne na sedláka a aj preto už dnes nie je premiér.