Tri dôvody, prečo je referendum o predčasných voľbách nezmysel

Kedy by sa malo referendum využívať a kedy naopak nedáva logiku ? Je referendum o predčasných voľbách správny nástroj na riešenie súčasnej politickej krízy ?

Referendum ako také je samozrejme, v demokratickom svete, správna vec. Ľudia samotní vedia priamo ovplyvniť chod udalostí vo svojej krajine. Sú však hranice, ktoré sa nedajú prekročiť a tie majú aj referendá. Nedá sa v nich pýtať ľudí na úplne všetko. Napríklad si neviem predstaviť referendum, kde bude otázka: , "Ste za zvýšenie minimálnej mzdy na 3000 eur ?" - asi každý pracujúci by odpovedal áno a tak by zrazu bolo referendum úspešné a my by sme mali 3000 eurové platy... tak dva mesiace, kým by sme ako spoločnosť neskrachovali.

1. referendum o predčasných voľbách je nezmysel, pretože nič extra neponúka

Referendum teda môže mať svoje ekonomické, či ľudsko-právne hranice.

Má takéto hranice aj referendum o predčasných voľbách ? No nemá. Z morálneho hľadiska je referendum v poriadku. Viem si ale predstaviť situácie, kedy by bolo referendum prijateľnejšie, ako v súčasnosti. Napríklad by sa vláda pomiatla a vyhlásila by vojnu Maďarsku. Alebo by sa pomiatla a za celý ročný rozpočet by chcela nakúpiť Bitcoiny.

Sú teda možnosti, kedy referendum má zmysel, otázka je, či má zmysel aj teraz, v situácii keď sa krajina nachádza v kríze, v ktorej je celý svet a každý už nejak, horšie, či lepšie, krízu zvláda. Osobne si nemyslím, že by bola krajina až v takej morálnej kríze, že referendum a následne nové voľby by mali niečo v tejto krajine zmeniť. Návrat Hlasosmeru taktiež nie je pre krajinu v súčasnosti nejaká existenčná výhoda.

Ale veď v poriadku. Keď všetko vyjde, tak bude referendum, budú nové voľby, potom bude nová vláda..... a nič viac. S tou politickou ponukou, ktorá tu je teraz, je to naozaj "nič viac", a to je na referendum málo.

2. referendum o predčasných voľbách je nezmysel, lebo aj tak bude neúspešné

Čísla nepustia.

Na Slovensku chodí k voľbám primálo ľudí na to, aby toto referendum skončilo ako úspešné. Pred rokom, po masívnej mediálnej kampani všetkých politických strán sa k urnám dostalo 66% oprávnených voličov.

Veľmi pochybujem, že niekto, kto nebol vyjadriť svoj názor pred rokom vo voľbách, ho zrazu pôjde vyjadriť v referende, ktorého výsledkom by boli nové voľby, na ktoré potom zas nepríde ? No asi nie.

Ostáva nám teda 66% voličov. Na to, aby bolo referendum úspešné, však musí prísť aspoň 50% voličov. Teda tri štvrtiny z nich. V histórii, ako vieme, len jedno referendum bolo úspešné a to vstup do EÚ, aj to len tak tak.

To si naozaj niekto myslí, že zmena tejto vlády, ktorú si praje najmä opozícia vyvolá v ľuďoch väčší pocit povinnosti, ako bolo referendum do EÚ, kde s vlajočkami mávali Mečiar aj s Dzurindom na spoločných fotkách ?

Nikdy. Tu si aspoň tipnem. Referendum bude mať 35,7% voličov.

3. referendum o predčasných voľbách je nezmysel, lebo by sa z neho stal len jeden z nástrojov politického boja

Na to, aby prezident vyhlásil referendum, potrebujeme aspoň 350 000 hlasov.

No a teraz.

Predstavme si, že Hlasosmer vyhrá budúci rok tie predčasné voľby. V opozícii bude Oľano, PS a SaS. Tí dostanú vo voľbách 7%, 8% a 9%, rýchle prepočty a dostaneme sa niekde na úroveň spolu 800 000 hlasov, ktoré by dostali.

Tieto strany pri najbližšej Hlasomerovej kauze povedia, že takto to ďalej nejde, že potrebujeme nové voľby a začnú zberať podpisy, ktoré s najvyššou pravdepodobnosťou zase zoženú a v roku 2023 bude ďalšie referendum a potom v roku 2025 a 2027 ďalšie a v roku 2029 ďalšie, lebo zozbierať 350 tisíc podpisov, keď vaša základňa je 3 krát väčšia, nebude až taký problém.