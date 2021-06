Vyvrátený HOAX: "Indická mutácia neexistuje, India vraj obvinila WHO zo šírenia klamstiev"

Ako hovorí klasik: Neni týždňa ! Neni týždňa, aby niekto neprekrútil informácie a nedezinformoval tak spoločnosť "praudou", teda hoaxom.

Všetko sa niekde začína. Aj hoax o tom, že India konečne vyšla s kožou na trh a konečne ľuďom po celom svete otvorila oči: "WHO klame ! Médiá klamú ! Indický variant Covidu neexistuje, všetko je podvod!"

Ako sa to začalo:

Objavil som na Facebooku tento status. (v čase písania blogu má status približne 1 100 zdieľaní , pričom náhodne som pozrel aj na re-zdieľania , ktoré majú od 0 do 100 ďalších zdieľaní, šíri sa skoro ako vírus, haha.)

Tak fajn, základ statusu a myšlienku máme: "V dokumente vydanom indickým ministerstvom informatizácie sa píše, že WHO v spolupráci s médiami šíria klamstvá a že žiadna indická mutácia ne-e-xi-stu-je".

Inak povedané - indická mutácia neexistuje, všetci klamú, chcú v nás len vyvolať strach aby sme sa naďalej nechali nalákať na fašistické protiľudské opatrenia. Ľudia, začnite konečne myslieť ! Plán je odhalený ! India ďakujeme !

Čosi v tomto odhalení však nesedí. Prikladám zväčšený dokument indického ministerstva informatizácie.

Tento dokument zhrniem v slovenčine. Indické ministerstvo informatizácie tvrdí, že si neželá, aby sa na online platformách (facebook, twitter) šíril oficiálny názov mutácie B.1.617 pod názvom "indický variant", nakoľko sa tento termín nepoužíva v žiadnych vedeckých kruhoch a WHO ho ani raz vo svojich reportoch nepoužila.

Čiže India sa opiera o reporty WHO (nie naopak , WHO nie je z ničoho obviňované) a argumentuje nimi, aby sme nepoužívali tento názov. Úplne ich chápem, takáto negatívna reklama pre krajinu nie je vôbec príjemná.

Rovnako k tomu pristupuje aj Singapur. Tiež sa na facebooku a twitteri šíria informácie o "singapurskom variante", čo je zľudovelý názov pre mutáciu B.1.617.2 , čiže dokonca nejaký indický upgrade. Singapur tiež vyzýva tieto platformy, aby si dávali pozor na názov, je to predsa "Bé bodka jedna bodka šesťstosedemnásť bodka dva variant" a nie Singapurský variant !

O tomto "nesprávnom a nevedeckom" názvosloví logicky hovorí aj Ministerstvo zdravotníctva Indie. Tiež vraví, že chce aby sa tento názov pre danú mutáciu nevyužíval a WHO vystupujú v každom prípade ako "priateľ" .

Tento hoax sa objavil aj na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ba-tSKzrDXI

Pán vo videu rozpráva ako odhalil jedno veľké sprisahanie a zamýšľa sa, kto klame ľudí, či Indická vláda alebo mainstreamové médiá. Škoda, že ho nenapadla aj tretia možnosť a to on sám.

Dotyčný tvorca videa pritom takmer povedal všetky informácie z indického dokumentu správne. Už už som si myslel, že sám príde na to v čom sa mýli, ale pri prekladaní dokumentu do slovenčiny sa pri tej najdôležitejšej informácii v dokumente, že "indický variant" rovná sa (=) B.1.617 zasekol a zmohol sa len na "potom je tu nejaké číslo, ktorému nerozumiem" . Takto sa ale svetové sprisahania neodhaľujú milý pane.

Pri tom názvosloví mutácie ma napadol aj jeden vtip: Prechádza sa astronóm s priateľkou Evou pod jasnou nočnou oblohou. Keď sa zrazu priateľka pozrie na oblohu a romanticky zanôti: "Aha, Polárka."

Astronóm sa na Evu zarazene pozrie a vraví: "Čo sú to za progresívne drísty ? Aká polárka ? Veď to je ADS-1477 z Aitkenovho katalógu dvojitých hviezd !"

Smiešne na tom celom je, že už ani hoaxy nie sú, čo bývali. Keby si títo facebookoví odborníci aspoň vymysleli vlastný fejkový dokument , ktorý by konečne odhalil to veľké spiknutie. Ale toto ? Napísať hoax a k nemu ešte priložiť originálny dokument, ktorý ho okamžite vyvracia ? To vážne táto kauza o názvosloví mutácie má byť Achillovou pätou hnusného farmalobby Gatesoveho genocídneho systému?

No asi nie.

Čo však medzitým robí India, ktorá v očiach slovenských konšpirátorov získava obraz bojovníka proti covid-terroru?

Nič zvláštne.

Informuje svojich občanov o dodržiavaní základných protipandemických opatrení:

Vyhodnocuje covid semafor na dennej báze :

Propaguje očkovanie a snaží sa ho dostať aj k najstarším ľuďom do najmenších dedín :

Proces očkovania zjednodušujú digitálnymi technológiami :

Snažia sa poraziť pandémiu liečbou ivermektínom:

https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedguidelinesforHomeIsolationofmildasymptomaticCOVID19cases.pdf

Dokonca bojujú proti vlastným indickým hoaxom. Tu napríklad varujú ľudí, aby nezadávali osobné údaje na pochybné stránky :

Vždy si teda môžeme vybrať ako sa budeme na Indiu pozerať.

Buď je to krajina, ktorá má podľa našich FB odborníkov "vlastný rozum" a ktorá bojuje proti WHO, médiám a vymyslenej pandémii, lebo to len "na Slovensku nás kŕmia tými zlými vakcínami, mutáciami a fašistickými opatreniami ako rúško, odstup, ruky."

Alebo je to krajina, ktorá sa úplne normálne, rovnako ako my, snaží proti vírusu bojovať najlepšie ako vie. Jediný rozdiel je len v tom, že WHO slovenskú mutáciu ešte neobjavilo, a tak sa Matovič nemôže na tlačovkách dušovať, že to nie je "slovenský variant" ale C.2.423.8 variant.