Svet včera prežil obrovský kyberútok (Cyber Polygon 2021)

Len tak tak sa svet včera nezrútil po tom, čo ilumináti a slobodomurári na 9. júla naplánovali kyberútok apokalyptických rozmerov - iba žeby to bol HOAX.

Na internete nás niekoľko posledných dní strašili konšpirátori s tým, že 9. júla sa má vykonať nácvik kyberútoku a hospodárskej krízy, že bude po celom svete vypadávať elektrina, budú sa kaziť semafory a narážať do seba lietadlá. Jednoducho jedna veľká katastrofa.

Prinášam preto časovo zoradené príspevky ako o tom jeden pán konšpirátor písal, ako mu ľudia verili, ako sa všetci pripravovali, ako hustla atmosféra aj nervozita. Jednoducho - ako sa vyrobil jeden parádny HOAX.

Na konci blogu potom napíšem, ako celý tento "nácvik" v skutočnosti vyzeral.

------------------------------------------------------------------------------------------

Prvé takéto info som si všimol 2. júla. Zatiaľ mu na to nikto nereagoval, málo komentárov, málo zdieľaní.

Následne 3. júla som sa z videa toho pána, ktorý zdieľal aj obrázok vyššie opäť dozvedel, že 9.júla bude tento nácvik kyberútoku, že je za tým sionista Klaus Schwab ako riaditeľ Svetového ekonomického fóra. Je to začiatok niečoho veľkého. Toto jeho video má 634 zdieľaní a vyberám tiež zaujímavé komentáre spod videa:

https://www.facebook.com/100000721873809/videos/961020208079013/

Postupne teda títo "konšpirátori" ( teda ešte ich nemôžeme nazývať konšpirátormi, veď čo keď sa to naozaj stane toho 9. júla) pritvrdzovali, vyzývajú na kupovanie zásob jedla, vyberajú si peniaze z bankomatov. Veď len pre istotu.

5. júla prichádza ďalšie zdieľanie, aby sme náhodou "nezabudli".

Ľudia zo strachu spájajú iné akcie naplánované na 9. júla s kyberútokom. Vzniká chaos. Chcú nás vyhladovať.

7. júla ďalšia pripomienka čo nás čaká. Spojenie Klausa Schwaba s Bidenom na fotke aby sme nezabudli "kto za tým stojí".

8. júl a už len pár hodín, všetko pripravené. Globalisti, sionisti a slobodomurári. A naše médiá a politici sú ticho. Klasika. Príspevok má 170 zdieľaní.

Ľudia tomu tak veľmi veria, že sa táto viera a tieto informácie z internetu dostávajú už aj do ich vlastných životov mimo virtuálnej reality. Zatiaľ ich má skutočný svet za bláznov, ale veď oni uvidia !

8. júl, pár hodín. Pán vo videu hovorí o tom, ako mu ľudia píšu nech im neberie nádej, že sú v strese. On pritom len šíri pravdu a tiež sa ako "odborník" na kyberbezpečnosť a IT pýta svojich fanúšikov, určite ďalších odborníkov , že ako by mohol taký ten kyberútok vyzerať, lebo on ... a teraz pozor .... on videl Smrtonosnú pascu 4 (video som zastavil a sfotil presne tam kde o tom hovorí) a z filmu doslova čerpá inšpiráciu toho, ako kybernetický útok vyzerá, a preto ľudí len úplne logicky varuje pred 9. júlom a pred týmto nácvikom.

https://www.facebook.com/100000721873809/videos/3019119628377152/

Médiá samozrejme mlčia, ale my nie sme ovce a preto sme v obraze.

Je 9. júl a predstavenie by sa malo začať. A to že je to práve deviateho júla tiež nie je náhoda. Všetko do seba zapadá. Znaky šelmy sa opäť odhaľujú.

Aaaaa už je to tu. Prvá odstávka systému o 00:53 nášho času 9. júla. To je ale náhodička, že americkí sionisti prispôsobili začiatok kyberútoku akurát na náš stredoeurópsky čas. Taktiež je na svete možno 20 miliónov firiem a každá ma raz do roka nejakú odstávku svojich stránok, ak sa Milan posnaží tak ich nájde ešte 54 tisíc.

9. júl , 1:16 ráno ale Milan ešte nejde spať. Ešte nie.

potom celý deň nič, žiadne príspevky statusy.... až zrazu:

9. júl 14:59 a epický live stream, odporúčam pozrieť.

https://www.facebook.com/100000721873809/videos/1802669006581576/

Postupne sa rúca táto apokalypsa a ľudia Milanovi píšu, že kde je ten kyberútok, že nič sa nedeje a teraz vyzerajú vo svojom okolí ako hlupáci. NO TOTO !!!

Milan odpovedá : "Ľudia, ale veď Klaus Schwab na svojej stránke nepovedal ako to bude vyzerať, o ktorej hodine to bude, nepovedal čo ide urobiť, povedal len, že to ide urobiť. Do konca dňa ale ešte ostáva veľa času a nie sú tam žiadne nápovedy, ktoré by tvrdili že o jedenástej vypadne internet na celom svete. Začnite používať mozgy!!! Ja neviem!! kedy to vypukne, ako to bude vyzerať, ja neviem!!! Jediný kybernetický útok, ktorý som videl bol vo filme Smrtonosná pasca 4. Takže kto si myslí že sme banda hlupákov a debilov, choďte sa sami pozrieť na stránku Svetového ekonomického fóra. Ja som vás ľudia len informoval čo sa ide robiť ale ja nie som Klaus Schwab a ja neviem čo sa ide robiť. Neviem si to predstaviť. "

-------------------------------------------------------------------

Čiže ako teraz ? Najprv veľké oči, tajné informácie, šírenie strachu, výber peňazí z bankomatov, ľudia sú ovce, slepí, hluchí a teraz už len že: "Ja neviem"? Tak načo veľká huba celý týždeň, keď teraz nevieš čo sa ide diať, ako sa to ide diať, kedy sa to ide diať. Lebo si videl Smrtonosnú pascu 4, tak si odborník na kyber útoky.

No a takto začal, eskaloval a aj trápne skončil pokus o strašenie ľudí, lebo to médiá vás strašia a my vám len otvárame oči.

-------------------------------------------------------------------

O čom teda bol Cyber Polygon 2021 ? https://cyberpolygon.com/about/

Bola to online a live konferencia a workshop pod záštitou Svetového ekonomického fóra na tému kybernetickej bezpečnosti. Jej celý záznam si už dokonca aj môžete pozrieť.

https://fb.watch/v/2Oc0-YY95/

Konferencia v tom zmysle, že na online platformách a streamoch spolu diskutovali rôzni manažéri, riaditelia a odborníci v IT o hrozbách budúcnosti. V diskusii boli napríklad člen správnej rady Sberbank Steve Wozniak, prezident červeného kríža Peter Maurer , prezident spoločnosti Mastercard , sekretár INTERPOLU , guvernér ruskej štátnej banky či ruskí astronauti

https://www.sberbank.ru/en/press_center/all/article?newsID=c17ef451-5aa2-4bf1-942f-876c38342d03&blockID=1539®ionID=77&lang=en&type=NEWS

Workshop to bol v tom zmysle, že sa tam rôzne tímy programátorov hrali na hackerov a simulovali hackersky útok, pričom druhý tím musel tento útok odraziť a pod. Tu na obrázku nižšie je vidieť dva tímy, červený tím boli hackeri a modrý tím sa snažil ich útoky odraziť. Moderátor ich predstavil, vysvetlil ako bude workshop fungovať, vymysleli si scenár, no a podľa neho sa hrajkali, bavkali programovali a hackovali. Toľko k nácviku hospodárskej krízy a kyberútokov. Čistá smrtonosná pasca 5. Možno nás Milan bude varovať aj pred najbližším vojenským nácvikom, ktorý sa bude náhodou konať v deň Majstrovstiev sveta v Call of Duty.

Celá akcia sa konala v Moskve, zrejme v centrále banky Sberbank, trvala asi 5-6 hodín a teraz pozor, konferenciu otváral ruský premiér Michail Mišustin.

Prečo sme ale v príspevkoch od konšpirátora Milana videli Klausa Schwaba s Bidenom, americkým prezidentom??? To je ale zaujímavý zvrat!!! Premiér Ruskej federácie je asi sionista, no toto!!! Zlo a satanizmus je tak blízko od Putina. Vladimír dávaj si pozor, koho to tam máš!!!

Dnes už je ale 10. júla, takže kyberútok sme všetci v zdraví prežili. Zatlieskajme si. Bolo to tesné.