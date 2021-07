Štatistický úrad zverejnil dáta: Do týždňa po podaní vakcíny zomrie 20 ľudí !

Úmrtia po vakcinácii sa už nedali utajiť a s oficiálnymi číslami prichádza aj Štatistický úrad. Do 7 dní od podania vakcíny zomiera 20 ľudí. Do 30 dní zomrie až 320 ľudí. To vám v médiách nepovedia. Máme konkrétne príbehy.

Aj takto nejak by sa začínal bombastický článok o tom, ako vakcíny spôsobujú desiatky, doslova až stovky úmrtí "hneď" po podaní.

Veľa ľudí by článok lajkovalo, veľa ľudí by ho zdieľalo a veľa ľudí by ho aj potvrdilo "úmrtím známeho po vakcíne". Títo ľudia by si potom vytvorili vlastnú skupinu niekde na sociálnej sieti, kde by tieto smutné úmrtia denno-denne vypisovali.

No a vlastne, nie že "vytvorili by si", taká skupina už samozrejme existuje.

Skutočné príčiny úmrtí dajme nachvíľu bokom, každé úmrtie je predsa samo o sebe tragické. Napíšme si však niečo o falošnej kauzalite a o tom, prečo je nadpis a perex článku vlastne aj pravdivý a čo táto falošná kauzalita robí s ľuďmi.

Kauzalita v jednoduchosti znamená, že ak jeden jav vyvoláva druhý jav, tak je medzi nimi spojitosť. Napríklad, že ak vypijem veľa alkoholu, tak mi na druhý deň bude zle. To je kauzalita.

Ak ale na raňajky zjem jablko a poobede dostanem infarkt, to bohužiaľ kauzalita nie je. To už je falošná kauzalita, pretože síce jedna udalosť predchádza druhej, spolu dokopy nemajú nič spoločné.

Falošná kauzalita vždy bola, je aj bude hlavným pilierom strachu pri masovom očkovaní. Avšak nie len strachu, ale aj utvrdzovania sa v názore, že zrazu tu po vakcíne zomiera akosi veľa ľudí. To očkovanie však musí byť obrovské, tisíce ľudí denne a stovky tisíc za mesiac. V takých počtoch už nebude veľký problém nájsť aj pri vakcíne kauzalitu a s ňou spojenú smrť. Sociálne siete a tisíce zdieľaní potom takéto info dostatočne zviditeľnia a nafúknu, no a máme smrtiacu vakcínu.

Čo s tým ale má Štatistický úrad spomínaný v úvode? Zverejnil tie počty úmrtí po vakcíne? No aj zverejnil, aj nie.

Kolónku "zomrelí na vakcínu" tam určite nenájdeme, aj tak však vieme vytvoriť skvelý, strach-naháňajúci článok s pravdivými príbehmi ľudí.

ŠÚSR však zverejňuje iné čísla, a to počet ľudí ktorí zomrú. Za rok. Každý rok. Lebo veď nie sme nesmrteľní.

To číslo je (mimo covid roku) vždy približne rovnaké a to 54 000 ľudí. Toľko ľudí na Slovensku u nás ročne zomrie. Či je rok 2003 alebo 2018.

Je to vždy tak nejak okolo 1% z celkového počtu obyvateľov, teda z 5,4 milióna. Samozrejme starších zomiera viac, možno aj 2-3%, mladých a detí zas menej, možno aj 0,3%, ak ale všetky vekové skupiny spriemerujeme a dáme do jedného výberu, tak máme okolo 1%.

Pri veľkej reprezentatívnej vzorke ľudí by ste si mohli vybrať aj vy úplne náhodne povedzme 10 000 ľudí a z nich, či chcete či nie, by do roka zomrelo 1%, teda 100 ľudí. Niekto z nich by zomrel zajtra, niekto o týždeň a posledný stý by zomrel niekedy o 365 od tohto výberu.

Na Slovensku sa doteraz zaočkovali takmer 2 milióny ľudí od januára, čo robí priemerne 11 429 zaočkovaných denne. Aj z tejto vzorky zomrie do roka asi 1% (zrejme aj viac, nakoľko najmladšie skupiny ľudí sa neočkujú a tie majú najnižšiu úmrtnosť, takže zo vzorky máme automaticky vyradené tie najlepšie skupiny).

Avšak ak niekto zomrie rok po vakcíne, to už sa dá spochybniť, ale čo taký týždeň po vakcíne? To by bolo niečo! Doslova dôkaz!

Ako si teda prepočítame prirodzenú úmrtnosť obyvateľstva pár dní po vakcíne ?

Ak z 11 429 denne zavakcínovaných zomrie do roka 1,1% (zvýšené z 1% na 1,1% kvôli deťom 0-12 ktoré sa neočkujú ale výrazne ani nezomierajú) , tak to znamená, ak dáme deleno 365, tak dostaneme úmrtia každý deň práve z tých 11 429 ľudí zaočkovaných povedzme v pondelok 12.4.2021

11429 * 0,011 / 365

To vychádza na 0,34 človeka denne a cca 1 zomrelí za tri dni. Ak chceme za celý týždeň do nedele, tak 0,34 krát 7 = 2,41 zomrelých do týždňa po vakcíne.

Avšak do nedele môže zomrieť aj niekto, kto sa vakcinoval v utorok, do nedele môže zomrieť aj niekto, kto sa vakcinoval v stredu, vo štvrtok, v piatok atď., stále to bude do týždňa po vakcíne, a z toho vám vyjde asi takáto mapa:

Môžeme to interpretovať aj tak, že do nedele zomrie 10 ľudí, ktorí sa v daný týždeň zaočkovali, ale platí to pre každý jeden deň -7 dní.

Nakoľko sa očkuje na dve dávky (a aj po prvej "zomierajú" ľudia), tak už len to číslo dvojnásobíme a máme takmer 20 mŕtvych do týždňa po podaní vakcíny.

Ak tú tabuľku potiahneme do strán, tak do mesiaca od podania vakcíny to vychádza na 320 ľudí. To už ani nepíšem, koľko zomrie ľudí do roka z dvoch miliónov zaočkovaných. (no dobre, 20 tisíc).

Toto sú doslova stovky a stovky prípadov úmrtí, ktoré môžu byť spájané s vakcínami ako "kauzálna súvislosť" a tí ľudia, ktorí sú z vakcíny prestrašení niekoľko tisíc násobne viac ako by mali, potom zahlcujú sociálne siete všemožnými úmrtiami môjho kolegu brata otcov syn a všetko spájajú s vakcínou. Tieto príbehy logicky pribúdajú denne. Ak by sa vytvorila stránka, "jablká zabíjajú" bolo by tam príbehov, bohužiaľ, podobné množstvo.

Nevravím, že sa nejaká naozajstná smrť na vakcínu nájsť nemôže, veď už sa aj našli, ale úplne to špiní samotné skúmanie a dôveru v dané skúmanie.

Kto by už len veril, že človek zomrel tri dni po vakcíne a nesúviselo to s vakcínou? Osobný príbeh ťažký, ba až brutálny a určite každého zasiahne.

Pri miliónoch zaočkovaných a s matematikou vo vrecku je to však úplne normálne. (Nechcem ani len vedieť koľko ľudí umiera po vakcíne v takej Číne)